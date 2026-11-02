Leigh-Anne wagt Helikopter-Stunt mit Baby im Bauch

Leigh-Anne Pinnock (35) hat im Finale von "Celebrity Traitors" am Freitag mit einer waghalsigen Aktion für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin hing außen an einem fliegenden Helikopter und seilte sich danach über einem See in Schottland ab. Mit dem Stunt wollte sie das Preisgeld für einen guten Zweck erhöhen. Was diesen Einsatz besonders bemerkenswert macht: Während der Dreharbeiten von Ende Mai bis Anfang Juni war Leigh-Anne im dritten Monat mit ihrem dritten Kind von Ehemann Andre Gray (35) schwanger. Davon wussten damals weder die Produktion noch ihre prominenten Mitspieler. Nach der Ausstrahlung zeigten sich zahlreiche Zuschauer beeindruckt. "Ich kann nicht glauben, dass Leigh-Anne schwanger aus einem Helikopter gesprungen ist. Dieses Baby wird ein Adrenalinjunkie", schrieb ein Fan in den sozialen Medien, wie Daily Mail berichtete. Ein weiterer Nutzer staunte: "Leigh-Anne hängt schwanger an einem Helikopter, was für eine Frau."

Gemeinsam mit den übrigen Promis holte Leigh-Anne bei der actionreichen letzten Mission insgesamt 21.500 Euro für den Spendentopf. Für die Musikerin endete die Show dennoch ohne einen Gewinn für ihre ausgewählte Organisation. Die anderen hielten ihren Tanz mit Miranda Hart für ein Ablenkungsmanöver der Verräter. Währenddessen wurde Ross Kemp offen in der Bibliothek "ermordet". Auch dieser Ausgang sorgte bei den Zuschauern für emotionale Reaktionen. "Oh mein Gott, Leigh-Anne macht das alles schwanger! Die Königin meines Herzens! Ich bin am Boden zerstört, aber halt den Kopf hoch", lautete ein weiterer Kommentar, den Daily Mail aufgriff. Den Sieg holten sich schließlich die Loyalen Romesh Ranganathan und Sebastian "Bash" Croft. Sie hatten die Verräter Maya Jama (32) und King Kenny entlarvt. Die beiden erhielten jeweils 49.000 Euro für ihre Hilfsorganisationen Refugee Council und Choose Love.

Ihre Schwangerschaft hatte Leigh-Anne erst im Juli mit einem emotionalen Video in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Der Clip entstand während Musikaufnahmen in ihrem Studio. "Während ein Kapitel endet, beginnt ein anderes", schrieb sie dazu auf Instagram. Auch ihre ehemaligen Little-Mix-Bandkolleginnen freuten sich mit ihr. Jade Thirlwall (33) kommentierte: "Ich liebe dich und deine wunderschöne Familie." Perrie Edwards (33) hinterließ gleich mehrere Herzaugen-Emojis. Anfang Oktober gab Leigh-Anne ihren Followern auf Instagram zudem einen persönlichen Einblick in das letzte Schwangerschaftsdrittel. "Schon im dritten Trimester – diese Schwangerschaft vergeht so schnell, dass es beängstigend ist. Die Gefühle und Hormone spielen verrückt, und obendrein hört die Arbeit nicht auf", erklärte sie. Weiter schrieb die Sängerin: "Wir freuen uns einfach so sehr darauf, dieses kleine Baby kennenzulernen und in unsere Babyblase einzutauchen! Das Leben wird bald noch chaotischer, und ich kann es kaum erwarten." Für Leigh-Anne und den Fußballer Andre ist es das dritte gemeinsame Kind. Zwei Kinder hat das Paar bereits.

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock zeigt ihren Babybauch

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, schwanger

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Oktober 2026