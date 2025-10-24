Das hält Fabio De Pasquale von Ex-Marlisas neuem Partner

Fabio De Pasquale (30) hat sich zu dem neuen Liebesglück seiner Ex-Freundin Marlisa Rudzio (36) geäußert. Im Interview mit Promiflash sprach der Reality-TV-Star über die Beziehung von Marlisa und ihrem neuen Partner William. "Ich hoffe auf jeden Fall, dass es hält. Ich wünsche Marlisa ganz, ganz viel Glück", erklärte Fabio. Trotz ihrer Trennung scheint zwischen den beiden Ex-Partnern kein böses Blut zu fließen. Fabio beschreibt ihre Beziehung mittlerweile eher als freundschaftlich, beinahe wie zwischen Geschwistern.

Auch mit Marlisas neuem Partner scheint es keinerlei Spannungen zu geben. "Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Wir sehen uns immer so wie eine Bruder-und-Schwester-Beziehung", versicherte Fabio und ist überzeugt, dass William keinerlei Eifersucht verspürt. Er zeigt sich optimistisch und betont, dass der Kontakt, den er und Marlisa hin und wieder pflegen, keinen negativen Einfluss auf deren Beziehung habe. Fabio, der momentan Single ist, wünscht sich gleichzeitig, sein eigenes Glück bald zu finden: "Ich hoffe auch, dass ich bald mein Glück genauso finden werde."

Marlisa, die inzwischen mit ihrem William überglücklich wirkt, hatte bereits früher von ihrer aktuellen Beziehung geschwärmt. Obwohl die beiden aufgrund der Distanz zwischen Berlin und Bayern eine Fernbeziehung führen, scheint das ihre Liebe nicht zu beeinträchtigen. Sie halten die Details ihres Kennenlernens bislang geheim, verrieten aber, es sei eine besondere Geschichte gewesen. Marlisa, die als Social-Media-Star viele Einblicke in ihr Leben gibt, genießt ihr neues Glück nun in vollen Zügen, während auch Fabio auf die Suche nach der großen Liebe geht.

Anzeige Anzeige

RTL Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star