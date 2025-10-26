Mit dieser großen Lüge belastete Giovanni Zarrella seine Ehe

Giovanni Zarrella (47) und Jana Ina Zarrella (48) gelten seit zwei Jahrzehnten als echtes Traumpaar. Doch auch in ihrer Ehe gab es schwierige Phasen, wie der Musiker jetzt im Podcast "Hotel Matze" verriet. Nach dem Ende der Band Bro’Sis im Jahr 2006 stürzte er in eine persönliche und berufliche Krise. Aus Scham über seine Arbeitslosigkeit täuschte Giovanni seiner Frau vor, weiterhin beruflich aktiv zu sein, und kehrte heimlich in die gemeinsame Wohnung zurück, nachdem er sie morgens zur Arbeit begleitet hatte. Dieses Lügenbild hielt jedoch nicht lange stand, und schließlich gestand er Jana Ina seine Schwierigkeiten.

Die Reaktion seiner Frau war für Giovanni prägend. Jana Ina zeigte Verständnis, aber auch Entschlossenheit: "Es tut mir leid, Gio, aber sag mir doch sowas", soll sie gesagt haben. Diese ehrliche und mitfühlende Haltung rettete die Beziehung in einer Zeit, die für das Paar extrem belastend war. Zwei Jahre nach dieser schwierigen Phase, im September 2008, kam schließlich ihr Sohn Gabriel Bruno zur Welt, der vor Kurzem erstmals öffentlich in Erscheinung trat. Der Zusammenhalt der Familie und die Offenheit der Partner zueinander erwiesen sich als Grundlage dafür, solche Krisen zu bewältigen.

Giovannis Karriere nahm später wieder Fahrt auf, insbesondere durch seine Musik und mittlerweile auch als Moderator einer eigenen Show im ZDF. Die dunklen Jahre hinterließen jedoch Spuren in seiner Persönlichkeit und seiner Ehe. In vergangenen Interviews sprach der Entertainer darüber, wie sehr er nach dem Ende von Bro’Sis an sich und seiner Musik zweifelte, bevor er sich neu orientierte. Er und Jana Ina betonen heute immer wieder, wie wichtig es ist, ehrlich miteinander umzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen – ein Motto, das offenbar auch für ihren Sohn Gabriel ein Vorbild darstellt.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im Februar 2024

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022