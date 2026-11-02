"Forsthaus"-Drama: Jessica Zemer hatte keine Lust auf Lilli

Jessica Zemer zieht nun gemeinsam mit LilliPop in die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany ein. Von ihrer Partnerin scheint Jessica allerdings nicht gerade begeistert zu sein. Kurz vor dem Start der neuen Folgen sprach die Realitybekanntheit jetzt in einer Fragerunde auf Instagram ganz offen über die ungewöhnliche Teamkonstellation. "Hätte ich es mir selbst aussuchen können, wäre ich natürlich lieber mit jemand anderem eingezogen", gab Jessica zu. "Wir sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich und haben in vielen Themen komplett unterschiedliche Ansichten." Freiwillig zusammengefunden hatten sich die beiden nämlich nicht. Ihren Einzug ins "Forsthaus" sicherten sie sich durch ihren gemeinsamen Sieg in der Joyn-Realityshow Die Realitystar Academy.

Für Jessica ist die Konstellation also eine besondere Herausforderung. Schließlich sei es nicht einfach, "wenn man als Couple random zusammengewürfelt wird", wie sie in der Instagram-Fragerunde erklärte. Wie das Abenteuer ausgeht, weiß die 26-Jährige übrigens längst: Die Dreharbeiten im österreichischen Kärnten sind bereits abgeschlossen, auch das Siegerduo steht laut Joyn somit schon fest. Mit Blick auf die Ausstrahlung nimmt Jessica mögliche Fremdschammomente mit Humor: "Ich glaube, es wird ein richtig cooles Format, manchmal auch ein peinliches Format." Ihren Fans macht sie trotzdem ordentlich Lust auf die neuen Folgen: "Die Staffel wird super crazy! Ihr könnt euch auf eine richtig, richtig krasse Staffel freuen!"

Im "Forsthaus Rampensau Germany" bekommen es Jessica und Lilli als Newcomerinnen mit zahlreichen bekannten TV-Gesichtern zu tun. Unter anderem ziehen Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34) sowie Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37) ein. Während andere prominente Duos bereits als eingespielte Teams antreten, müssen Jessica und Lilli erst einmal zeigen, wie gut sie trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten zusammenarbeiten können. Ob ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten zum Stolperstein werden oder sich im Wettbewerb sogar ergänzen, dürfte sich schon bald zeigen. Die Folgen gibt es ab Freitag, dem 6. November, kostenlos auf Joyn sowie immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.

Anzeige Anzeige

Joyn LilliPop und Jessica Zemer, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Joyn Jessica Zemer, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige