Eilmeldung: Nadja Abd el Farrag wurde nur 60 Jahre alt

Nadja Abd el Farrag (✝60), bekannt unter dem Spitznamen Naddl, ist tot. Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (71) ist laut Bild-Informationen am 9. Mai in einer Klinik in Hamburg verstorben. Der Grund dafür soll laut dem Magazin ein Organversagen gewesen sein. Bereits zuvor hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In der Vergangenheit erkrankte sie auch an einer Leberzirrhose.

Anzeige Anzeige