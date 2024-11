Arabella Kiesbauer teilt Pärchenfoto zum 20. Hochzeitstag

Arabella Kiesbauer (55) hat einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben erreicht: den 20. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Florens Eblinger. Am 26. November feierte das Paar dieses besondere Jubiläum und die Fernsehmoderatorin widmete ihrem Liebsten einen Post auf Instagram. "20 Jahre, ein ganz besonderes 'Ja' und unzählige gemeinsame Abenteuer später. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz!", schrieb die Talkshow-Bekanntheit zu einem Foto, das das Paar glücklich vor einem malerischen Sonnenuntergang zeigt.

Die Moderatorin wurde vor allem durch ihre Sendung "Arabella" auf ProSieben berühmt und kann mittlerweile auf eine beachtliche Karriere im deutschen Fernsehen zurückblicken. Abseits ihrer beruflichen Erfolge zieht die 55-Jährige mit ihrem Ehemann zwei Kinder groß. Sie zeigt gerne private Einblicke in ihr Familienleben und hat kürzlich auch seltene Fotos ihrer Kinder Neo und Nika geteilt. Die Schnappschüsse entstanden während eines Familienurlaubs in Venedig, auf denen Arabella und ihre Kids vor einer traumhaften Kulisse in die Kamera strahlen.

Im November 2004 gaben sich Arabella und der Personalberatungsunternehmer Florens das Jawort. An ihre erste Begegnung kann sich die Wienerin auch heute noch genau erinnern. Das verriet die österreichische Bauer sucht Frau-Moderatorin vor einigen Monaten im Interview mit TV-Media. Das heutige Ehepaar habe sich zufällig in einem Restaurant kennengelernt. "Da sind regelrecht die Funken geflogen", erinnerte sich die Fernsehbekanntheit. Obwohl sie bei ihrer ersten Begegnung nicht miteinander sprachen, nahm Florens den ersten Kontakt zu seiner Liebsten auf. Er gab seine Visitenkarte an einen Kellner, der sie Arabella zusteckte.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer und ihre Kinder Neo und Nika im November 2024

Instagram / arabellakiesbauer Florens Eblinger und Arabella Kiesbauer im November 2024

