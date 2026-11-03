Königin Mary teilt bewegende Worte über ihre Zwillinge

Neun Jahre sind seit Königin Marys (54) letztem Auftritt vor dem dänischen Schulleiterverband vergangen, und bei der diesjährigen Jahrestagung wurde das für alle spürbar. Wie Svensk Dam berichtet, drehte sich ihre Rede um Kinder und Jugendliche im Allgemeinen. Zwischendurch wurde es dann aber persönlich: Mary dachte an ihre jüngsten Kinder, Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) , und daran, wie schnell sie groß geworden sind. Vor den Anwesenden sagte Mary: "Im Jahr 2017 hatte ich ebenfalls die große Freude, auf Ihrer Jahrestagung zu sprechen. Meine beiden jüngsten Kinder hatten gerade mit der Vorschule begonnen. Jetzt gehen sie in die 9. Klasse. Das ist eine Weile her. Vieles hat sich verändert. Nicht nur bei ihnen. Sondern in der Gesellschaft und für uns alle."

Vincent und Josephine wurden 2011 geboren und sind Anfang des Jahres 15 geworden. Spätestens bei der Konfirmation im Frühjahr wurde deutlich, dass sie dem Kindesalter entwachsen sind. Obwohl die beiden sehr vertraut miteinander sind, schlagen sie bei ihren Leidenschaften verschiedene Richtungen ein. Josephine zieht es vor die Kamera: Im dänischen Weihnachtskalender "Tidsrejsen 2" stand sie 2024 als Darstellerin im Rampenlicht. Vincent scheint dagegen den Sport zu bevorzugen und trat gemeinsam mit seinen Geschwistern schon mehrfach beim Royal Run an, den sein Vater König Frederik X. (58) ins Leben gerufen hat. Der nächste Einschnitt ist bereits absehbar, denn 2027 wechseln beide aufs Gymnasium.

Vier Kinder hat Mary mit Frederik, der zur Zeit der Zwillingsgeburt noch Kronprinz war, und Vincent und Josephine sind die Nesthäkchen der Familie. Das Thema Kindheit und Jugend prägt Marys Arbeit schon lange: Drei Jahre nach der Hochzeit mit Frederik gründete sie 2007 die Mary Foundation, getragen von der Überzeugung, dass jeder das Recht hat, dazuzugehören. Die Stiftung arbeitet laut Hello! in den Bereichen Mobbing und Wohlbefinden, häusliche Gewalt und Einsamkeit. Ihr Projekt "Free of Bullying" ist in 40 Prozent der Krippen und Kindertagesstätten, 60 Prozent der Vorschulen sowie 45 Prozent der Grundschulen und Nachmittagsbetreuungen in Dänemark im Einsatz. Gegen Einsamkeit bei Teenagern startete die Stiftung schon 2012 das Projekt "Netwerk" an 17 ausgewählten Gymnasien. Zuletzt startete sie das Programm "Lift", das Einsamkeit unter jungen Menschen angehen soll.

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Getty Images Königin Mary bei der Forschungs­konferenz der Independent Research Foundation Denmark in Kopenhagen

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Getty Images Prinzessin Mary mit ihren Kindern Prinz Vincent und Prinzessin Josephine

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