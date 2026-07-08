Little-Mix-Star Leigh-Anne Pinnock erwartet wieder Nachwuchs

Freudige Neuigkeiten von Leigh-Anne Pinnock (34): Die Sängerin und Little Mix-Star ist erneut schwanger! Die Britin gab die Babynews jetzt auf Instagram bekannt und teilte dabei ein Video, das sie in einem Aufnahmestudio zeigt – ein Hemd locker über dem Bauch geknotet und eine Hand zärtlich auf ihren Babybauch gelegt. Dazu schrieb sie: "Während ein Kapitel endet, beginnt ein neues." Im Hintergrund des Clips ist ihr brandneuer Song "Heaven" zu hören, begleitet von den Songtextworten "All I need's right here" – alles, was ich brauche, ist genau hier.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Bandkollegin Perrie Edwards (32) reagierte prompt und ließ Leigh-Anne mit mehreren Herzaugen-Emojis in den Kommentaren virtuelle Liebe da. Auch Sängerin und DJ Fleur East meldete sich zu Wort und schrieb begeistert: "Ah! Unglaublich! Herzlichen Glückwunsch." Leigh-Anne und ihr Ehemann, der Fußballer Andre Gray (35), sind bereits Eltern von Zwillingsmädchen, die im August 2021 zur Welt kamen. Nun freut sich das Paar über sein drittes gemeinsames Kind.

Ihre beiden Töchter halten Leigh-Anne und Andre konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Die Sängerin erklärte laut Mirror in einem Interview, dass sie ihre Kinder bewusst schützen möchte. "Ich erinnere mich, als sie geboren wurden, habe ich online viel Hass abbekommen und die ganze Toxizität in den sozialen Medien gesehen", sagte sie. Das habe sie in ihrer Entscheidung bestärkt, weder Namen noch Gesichter ihrer Zwillinge zu zeigen. "Ich will, dass sie selbst entscheiden können, ob sie berühmt sein wollen oder nicht, denn wenn sie einmal draußen sind, sind sie draußen und ich finde, das ist so eine große Sache", betonte Leigh-Anne. Privat konzentriert sich die Musikerin neben ihrer Solokarriere stark auf ihre Familie, über die sie in Interviews immer wieder mit viel Wärme spricht.

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Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

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Getty Images Perrie Edwards, Sängerin

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Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock