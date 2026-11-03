"Star Trek" machte Patrick Stewart spät zum Weltstar

Patrick Stewart (†86) musste lange auf seinen großen Durchbruch warten. Der Brite versuchte sich als junger Mann zunächst im Journalismus, ehe er seine berufliche Zukunft auf der Bühne suchte. Das berichtet unter anderem The Standard. Dort hatte er sich mit zahlreichen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen als ernsthafter Bühnendarsteller gemacht. Auch im britischen Serienklassiker "Coronation Street" war Patrick zu sehen. Seine Karriere verlief damit zwar erfolgreich, doch der internationale Durchbruch ließ lange auf sich warten. Das änderte sich erst, als er die Rolle des Captain Jean-Luc Picard in der Fortsetzung von Star Trek übernahm. Seine erfolgreichsten Berufsjahre erlebte er damit erst in einem Alter, in dem andere Kollegen ihren Zenit längst überschritten haben. Als besonnener Kommandant wurde Patrick auf der ganzen Welt bekannt.

Dabei sah es am Anfang gar nicht danach aus, dass Patrick einmal als Schauspieler Karriere machen würde. Als Nachwuchsjournalist schrieb er zunächst für eine Zeitung, während ihn das Theater immer stärker in seinen Bann zog. Diese Leidenschaft blieb offenbar auch in der Redaktion nicht verborgen: Ein Redakteur soll gemerkt haben, dass seine Gedanken immer häufiger bei der Bühne als bei seinen Artikeln waren. Daraufhin habe er ihn vor eine klare Entscheidung gestellt: Wollte er Reporter bleiben oder Schauspieler werden? Der Brite wählte die Schauspielerei und bereute diesen Schritt offenbar nicht. Mit seinen Theaterengagements konnte er sich ein solides Auskommen aufbauen. Besonders die Werke von William Shakespeare (†52) prägten diese Phase seines Berufslebens. Über Jahre sammelte der Brite Erfahrung und etablierte sich als ernst zu nehmender Darsteller, ohne zunächst einem internationalen Millionenpublikum bekannt zu sein. Den ganz großen Sprung schaffte er aber erst, als er die Uniform von Captain Picard anzog. Durch "Star Trek" erreichte Patrick schließlich einen Bekanntheitsgrad, der weit über die britische Theater- und Fernsehlandschaft hinausging.

Trotz seines Weltruhms vergaß Patrick nie, woher er kam. Er unterstützte den heimischen Fußballverein Huddersfield Town und übernahm zudem das Amt des Kanzlers der Universität seiner Wahlheimat. Eine enge Freundschaft verband ihn mit seinem Schauspielkollegen Ian McKellen (87). Die beiden zeigten ihre Verbundenheit bei öffentlichen Auftritten herzlich und ohne Scheu. Privat gab sich der Schauspieler dreimal das Jawort, außerdem war er Vater. Darüber hinaus bezog der langjährige Labour-Unterstützer auch politisch und gesellschaftlich Stellung. So sprach er sich unter anderem für medizinisches Cannabis aus. Während des Brexit-Referendums warb er dafür, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Nach einer Demenzerkrankung starb der Schauspieler schließlich in Los Angeles.

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United Archives GmbH / ActionPress Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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