Der neue "James Bond"-Darsteller soll schon feststehen

Callum Turner (35) könnte nach Angaben der Mail on Sunday der neue James Bond werden. Der britische Schauspieler soll engen Freunden gegenüber bereits bestätigt haben, dass er die begehrte Rolle übernommen habe. Ein Insider verriet der Zeitung: "Er posaunt es überall herum. Callum ist der neue Bond, es ist bestätigt." Auch seine Verlobte, die Sängerin Dua Lipa (30), sei dem Bericht zufolge begeistert und habe Interesse bekundet, den Titelsong des kommenden Films zu singen. Offizielle Bekanntmachungen von den Verantwortlichen bei Amazon, die die Rechte am Franchise halten, stehen allerdings noch aus.

Der kommende Film, der derzeit lediglich unter dem Arbeitstitel "Bond 26" bekannt ist, wird von Steven Knight (66), dem Schöpfer von Peaky Blinders, geschrieben. Denis Villeneuve (58), bekannt durch Dune, wird Regie führen. Amazon, das die Rechte an der James-Bond-Reihe 2025 erwarb, hat hohe Erwartungen an den Neustart des ikonischen Geheimagenten. Laut Insider-Berichten wird sogar Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) in die kreativen Entscheidungen einbezogen, um das Projekt angemessen umzusetzen. Gedreht werden könnte der Film bereits 2026, wobei ein Kinostart für 2027 in Aussicht steht.

Callum, der bei Buchmachern momentan als Favorit gehandelt wird, erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rollen in der Phantastische Tierwesen-Reihe und jüngst in Projekten wie "Masters of the Air". Der Schauspieler, der aus einem Arbeiterviertel Londons stammt, kann sich auf eine solide Schauspielkarriere stützen und wird von Beobachtern als geeignete Wahl angesehen. Frühere Spekulationen über den neuen Bond umfassten Namen wie Aaron Taylor-Johnson (35) und Henry Cavill (42), allerdings zeichnet sich inzwischen ab, dass die Wahl auf Callum gefallen sein könnte – falls die Gerüchte stimmen.

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

ActionPress / Backgrid Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025