Tom Cruise sauer auf Colin Farrell: Filmset-Skandal enthüllt

Am Set des Science-Fiction-Klassikers "Minority Report" aus dem Jahr 2002 kam es offenbar zu Spannungen zwischen Tom Cruise (63) und seinem Schauspielkollegen Colin Farrell (49). Wie Colin kürzlich in der "Late Show with Stephen Colbert" verriet, war Tom alles andere als erfreut über den Zustand, in dem Colin damals zur Arbeit erschien. Der Grund? Der irische Schauspieler hatte die Nacht zuvor ausgelassen seinen Geburtstag gefeiert, obwohl er das Produktionsteam noch darum gebeten hatte, ihn am nächsten Tag zu verschonen. Doch um 6 Uhr früh musste er am Set erscheinen – und versagte prompt. "Es war einer der schlimmsten Tage meiner Karriere", gestand Colin freimütig.

Mit einem Kater und völlig übermüdet, griff Colin in seiner Verzweiflung zu drastischen Mitteln: Ein "Hare of the Dog" – also ein alkoholischer Nachtrunk – und ein 20er-Pack Zigaretten sollten ihn über den Tag retten, erzählte er lachend. Doch die kurzfristige Linderung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Ganze 46 Takes benötigte Colin für nur eine einzige Zeile, was nicht nur die Geduld der Crew, sondern auch die von Hauptdarsteller Tom strapazierte. "Tom war nicht sehr glücklich mit mir", räumte der "Penguin"-Darsteller ein. Zusätzlich habe ihn der Vorfall hart getroffen, da seine Schwester, die gerade vor Ort zu Besuch war, den Dreh als "niederschmetternd" empfand und enttäuscht wegging.

Passend dazu blickte Colin vor einigen Wochen auf dem San Sebastian Film Festival offen auf seine Suchtvergangenheit zurück. "Ich bin froh, sagen zu können, dass ich nur meinem Körper und meinem Gehirn geschadet habe, nicht meinem Bankkonto", erklärte der Darsteller im Gespräch mit Variety. Während er für seinen neuen Film "Ballad of a Small Player" einen spielsüchtigen Charakter spielte, betonte Colin, dass er persönlich nie eine Neigung zum Glücksspiel entwickelt habe. Allerdings hätten ihm die Erfahrungen mit anderen Süchten geholfen, sich in die komplexe Rolle hineinzuversetzen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Colin Farrell

Photo by LAURENT HOU/Hans Lucas/AFP via Getty Images Tom Cruise in Cannes, Mai 2025

Getty Images Colin Ferrell, Schauspieler