"Ego wird rebellieren": Max Giesinger kündigt eine Pause an

Nach elf Jahren auf der Überholspur macht Max Giesinger (37) erst einmal Pause. Im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" kündigte der Sänger an, sich ab September aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen – vorerst ohne festes Enddatum. Der Grund: Max sehnt sich schlicht nach mehr Normalität. "Ich wollte aus diesem wunderschönen Zirkus aussteigen", erklärte er in der Sendung. Elf Jahre lang stand er nahezu ununterbrochen auf der Bühne, absolvierte eine Tour nach der anderen und bediente ein dichtes Programm aus Radio- und TV-Auftritten.

Zur geplanten Auszeit gehört für den "80 Millionen"-Interpreten auch eine Pause von den sozialen Medien. Das beunruhigt ihn allerdings. "Das macht viel mit dem Selbstwert", sagte Max im Podcast und ergänzte, sein Ego werde dabei "krass rebellieren". Hinzu komme die Angst vor einem "Relevanzverlust" – denn gerade laufe es gut, mit vielen Konzerten und Anfragen. Er befürchte, "dass ich nicht mehr auf dieses Level zurückkomme". Trotzdem ist er überzeugt davon, dass die Auszeit das Richtige ist: "Ich werde sehr erstarkt zurückkommen", so Max. Bevor das Sabbatical beginnt, steht noch ein ungewöhnlicher Zwischenstopp an: In Bordeaux besucht er ein buddhistisches Kloster für ein sogenanntes "Silent Retreat light".

Max Giesinger ist seit 2014 im Musikgeschäft aktiv und wurde durch seine Teilnahme bei The Voice of Germany bekannt. Mit seinem Hit "80 Millionen" gelang ihm 2016 der große Durchbruch in Deutschland. Neben der Musik ist der Sänger auch abseits der Bühne immer wieder Gesprächsthema – zuletzt etwa, weil er sich im Urlaub beim Streicheln einer Kuh den Finger gebrochen hatte.

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Getty Images Max Giesinger, Sänger

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Getty Images Max Giesinger, Februar 2025

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Instagram / maxgiesinger Max Giesinger trägt nun einen Gips am Finger