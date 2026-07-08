Kaum Tickets verkauft: Max Giesinger muss Konzert absagen

Max Giesinger (37) hat ein geplantes Konzert in Steinbach-Langenbach absagen müssen. Der Sänger wollte am 22. August eigentlich mit seinen Fans einen besonderen Open-Air-Abend im Naturtheater feiern – doch daraus wird nun nichts. Via Instagram wandte er sich direkt an seine Fans mit den Worten: "Das tut mir wirklich leid!" Der Grund für die Absage: Es wurden schlicht zu wenige Tickets verkauft, um die Veranstaltung noch stemmen zu können. Für viele Anhänger, die sich bereits auf einen Sommerabend mit seinen Hits gefreut hatten, kommt die Absage überraschend.

In seiner Instagram-Story zeigte sich Max ehrlich und offen über die Hintergründe. "Diese Entscheidung ist mir überhaupt nicht leicht gefallen", schrieb er, denn er hätte "wahnsinnig gerne" mit den Menschen vor Ort einen schönen Abend verbracht. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, dass eine Show dieser Größenordnung inzwischen hohe Kosten mit sich bringe und am Ende auch wirtschaftlich funktionieren müsse. Wer bereits ein Ticket erworben hat, bekommt dieses vollständig erstattet. Zudem nutzte er die Gelegenheit für eine Bitte an seine Fans: "Wenn ihr wisst, dass ihr auf ein Konzert gehen wollt, hilft es uns total, wenn frühzeitig Tickets gekauft werden. So können wir besser planen und solche Absagen im besten Fall vermeiden."

Mit seiner Situation ist Max nicht allein. Auch Wincent Weiss (33) musste zuletzt einen Konzerttermin absagen – ebenfalls wegen zu geringer Kartenverkäufe. Besonders hart traf es zuletzt Gabriel Kelly (25), der sogar seine gesamte für September geplante Solo-Tournee streichen musste. In einem emotionalen Video-Statement auf Instagram gestand er mit Tränen in den Augen, wie sehr ihm die Entscheidung zugesetzt habe. Die offenen Worte der Künstler machen deutlich, welchen Druck große Liveproduktionen mit sich bringen – und wie eng die Verbindung zu den Fans in solchen Momenten wird, wenn Pläne plötzlich nicht mehr aufgehen.

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Getty Images Max Giesinger, Dezember 2022

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Getty Images Wincent Weiss und Max Giesinger bei der Bambi-Verleihung 2023

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Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly, September 2024