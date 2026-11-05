Neue Nachbarin: Sie soll bald neben Meghan und Harry ziehen

Sydney Sweeney (29) könnte bald zur Nachbarin von Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) werden. Wie The Sun berichtet, sucht die Schauspielerin aktuell nach einem Anwesen in den englischen Cotswolds. Mehrere Immobilien im kleinen Dorf Little Tew soll sich die Euphoria-Darstellerin bereits angesehen haben. Von dort ist es nicht weit zu dem Zuhause, in dem die Sussexes derzeit leben. Einen vollständigen Abschied von den USA plant Sydney offenbar jedoch nicht. Angeblich möchte sie künftig zwischen ihrem englischen Rückzugsort und ihren Häusern in Los Angeles und auf den Florida Keys pendeln. Ob und wann es tatsächlich zu einem Kauf kommt, bleibt offen. Öffentlich hat sich die Schauspielerin bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Laut einem Insider hat Sydney in den vergangenen Monaten zunehmend Gefallen an der Gegend gefunden. "Sydney hat die Cotswolds in den letzten zehn Monaten zweimal besucht und ist total begeistert davon. In den letzten drei Monaten hat sie sich dort Immobilien angesehen", erklärte die Quelle gegenüber The Sun. Besonders das "niedliche und urige" Dorfleben soll die Schauspielerin begeistern. Fernab der Hektik von Los Angeles erhoffe sie sich dort mehr Ruhe. Auch der Umgang der Einheimischen mit prominenten Gesichtern spreche für Little Tew: Weil berühmte Bewohner und Besucher dort keine Seltenheit seien, werde Sydney in dem Ort nicht belästigt. Bei einem Umzug hätte sie einige bekannte Nachbarn. Neben Harry und Meghan sollen auch die Beckhams sowie Ellen DeGeneres (68) und deren Ehefrau Portia de Rossi (53) in der Region leben.

Harry und Meghan wohnen seit Ende August 2026 mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf dem Grundstück eines befreundeten Unternehmers in den Cotswolds. Mittlerweile ist die Familie vom Haupthaus in ein separates Anwesen auf demselben Gelände umgezogen. Nach sechs Jahren in den USA kehrten die Sussexes nach Großbritannien zurück und sollen weiterhin nach einem dauerhaften Zuhause in der Gegend suchen. Ihre Villa im kalifornischen Montecito wollen sie Berichten zufolge dennoch behalten. Viel Rückhalt genießt das Paar in Großbritannien derzeit allerdings nicht. Eine YouGov-Umfrage, deren Ergebnisse Daily Express im Oktober veröffentlichte, ergab für Meghan 20 Prozent positive und 68 Prozent negative Bewertungen. Harry erreichte 29 Prozent Zustimmung bei 60 Prozent Ablehnung.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige