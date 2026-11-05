Paulina Sousa verrät Details zur zweiten Schwangerschaft

Paulina Sousa und ihr Mann Adi Sousa dürfen sich erneut auf Nachwuchs freuen: Die beiden erwarten ihr zweites Kind. Im Interview mit Promiflash erzählt die Realitydarstellerin jetzt, wann sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr und weshalb sie mit der Verkündung zunächst wartete. Bereits ungefähr in der siebten Schwangerschaftswoche wusste Paulina von ihrem Babyglück. Beim anschließenden Frauenarztbesuch wurde die Schwangerschaft bestätigt. Ihre Community weihte die Social-Media-Bekanntheit allerdings erst in der 15. Woche ein. Aus Sorge, dass gerade in der frühen Phase noch etwas passieren könnte, wollten Paulina und Adi die Nachricht zunächst für sich behalten.

Wie sie diese Zeit erlebte, schildert Paulina gegenüber Promiflash: "Ich habe ca. in der 7. Schwangerschaftswoche davon erfahren, beim Frauenarzt wurde es dann bestätigt. Ich habe aber gewartet, bevor ich es erzählt habe, da ich Angst hatte, es könnte was passieren. Dadurch habe ich es jetzt erst in der 15. Woche rausgehauen." Auf eine weitere Neuigkeit müssen die werdenden Eltern noch warten: Ob ihr zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen sie bislang nicht. Eine Antwort könnte es aber schon in wenigen Wochen geben. "Nein, das Geschlecht haben wir noch nicht erfahren. Wahrscheinlich erst in 4/5 Wochen", verrät Paulina im Gespräch. Bis feststeht, ob ihr Sohn einen kleinen Bruder oder eine Schwester bekommt, ist also noch etwas Geduld gefragt.

Paulina und Adi haben bereits Erfahrung als Eltern: Ihr erster gemeinsamer Sohn wurde 2025 geboren. Die erneute Schwangerschaft verkündete das Ehepaar vor Kurzem mit einer Reihe von Familienbildern auf Instagram. Für die Aufnahmen posierten die beiden bei einem Shooting unter freiem Himmel, wobei Paulina ihren schon deutlich erkennbaren Babybauch präsentierte. Auch ihr Sohn war Teil der Verkündung. Auf einem Foto waren die Ultraschallbilder seines künftigen Geschwisterchens wie ein kleiner Umhang an seinem Rücken befestigt. Nach diesen ersten Eindrücken vom wachsenden Familienglück gibt Paulina im Interview nun weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft.

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Sousa im November 2026

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Sousas Sohn mit Ultraschallbildern, November 2026

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