"Doctor's Diary"-Reunion von Florian David Fitz und Diana

15 Jahre nach ihrem Serienhit stehen Diana Amft (50) und Florian David Fitz (51) endlich wieder gemeinsam vor der Kamera: Die früheren "Doctor's Diary"-Turteltauben feiern ein Comeback – diesmal nicht im TV-Krankenhaus, sondern unter südlicher Sonne. Auf Mallorca drehten die beiden zwischen Oktober und Dezember für den Kinofilm "Der perfekte Urlaub", die Fortsetzung des Erfolgsstreifens "Das perfekte Geheimnis". Regisseur Bora Dagtekin (47) holte das frühere Traumpaar für sein neues Projekt zusammen und schickte es mit einem ganzen Star-Ensemble in den Drehurlaub. Auf Instagram teilte er einige Bilder davon. Was genau die Rollen von Diana und Florian sind und ob sie erneut ein Paar spielen, wird noch streng geheim gehalten, doch die Fans dürfen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im Kino freuen.

Hinter den Kulissen dominierte bei Diana und Florian vor allem das Wiedersehensglück. Gegenüber der Bild schwärmte Diana: "Florian und ich waren ja über die Jahre immer mal wieder in Kontakt und haben uns auch ab und zu getroffen, aber es ist immer wieder ein Fest, mit ihm zu drehen." Sie beschrieb eine "wunderschön verbundene Energie" zwischen den beiden und erzählte, wie sehr sie ihr gemeinsamer Humor verbindet. Auch Florian geriet ins Schwärmen: "Mann, ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß man mit Diana haben kann, auch hinter der Kamera. Wir kamen uns ein bisschen vor wie die beiden Alten bei Die Muppet Show." Auf Social Media zeigen private Schnappschüsse vom Set, wie vertraut die Chemie der beiden ist: Mal albern sie auf einem Boot herum, mal posiert Diana lachend mit Jessica Schwarz (48) und Karoline Herfurth (41). Für viele Fans von "Doctor's Diary" wirkt das Comeback der einstigen Serienlieblinge wie ein nostalgisches Wiedersehen alter Bekannter – nur diesmal vor mallorquinischem Panorama statt im Klinikflur.

Für "Der perfekte Urlaub" setzte Bora auf Bewährtes – und auf frische Impulse. Der Regisseur, der mit Fack ju Göhte und "Das perfekte Geheimnis" bereits Kinokassen-Rekorde knackte, versammelte erneut seine alte Clique: Elyas M'Barek (43), Karoline Herfurth, Jella Haase (33), Frederick Lau (36), Wotan Wilke Möhring (58) und Jessica Schwarz sind wieder mit dabei. Diana stößt als Neuzugang dazu und trifft damit am Set nicht nur ihren langjährigen Serienpartner Florian wieder, sondern auch eine ganze Riege deutscher Filmstars. Gedreht wurde vor traumhafter Mittelmeer-Kulisse, doch die Story klingt alles andere als nach Entspannung: Die befreundete Gruppe versucht in einem Kurzurlaub, ihre angeschlagenen Beziehungen zu retten, doch der Trip droht in einem Chaos aus Missverständnissen, Gefühlen und alten Wunden zu enden. Der Kinostart ist für den 26. Oktober 2026 angekündigt.

Instagram / bora Diana Amft und Florian David Fit, Schauspieler

Instagram / bora Florian David Fitz und Diana Amft, Schauspieler

Instagram / diana.amft.official Diana Amft, Frederick Lau, Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Wotan Wilke Möhring, Elyas M’Barek und Jessica Schwarz, Dezember 2025