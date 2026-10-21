Acht Tage nach OP: Papst Leo XIV. hält erste Generalaudienz

Damit hat wohl kaum einer gerechnet: Nur acht Tage nach seiner Lungenoperation hat Papst Leo XIV. (71) heute wieder eine Generalaudienz auf dem Petersplatz abgehalten – die erste seit seiner OP. Vor Beginn der Veranstaltung ließ sich das Kirchenoberhaupt in einem offenen Wagen durch die wartende Menge fahren. Wie La Repubblica berichtet, empfingen die Menschen ihn mit Applaus und Jubel. Videoaufnahmen zeigen, wie Papst Leo XIV. den Menschen zuwinkte und immer wieder Kinder segnete. Dass er körperlich dazu in der Lage ist, war bis zuletzt nicht klar gewesen. Vatican News hatte diesen Programmpunkt bei der Ankündigung am Montag ausdrücklich nicht bestätigt – schließlich steht die Gesundheit des 71-Jährigen im Vordergrund. Umso größer war die Überraschung bei den Besuchern, als der Wagen schließlich doch seine Runde über den Platz drehte.

Hintergrund seiner OP: Bei Papst Leo XIV. war ein Lungenadenokarzinom diagnostiziert worden – die häufigste Form von Lungenkrebs. Am 13. Oktober unterzog er sich deshalb in der römischen Gemelli-Klinik einem Eingriff. Die Ärzte entfernten dabei nicht nur den Tumor selbst, sondern auch den unteren Lappen des rechten Lungenflügels. Nach Angaben des behandelnden Ärzteteams verlief der Eingriff erfolgreich und ohne Komplikationen. Wie groß der Tumor tatsächlich war und ob auch benachbarte Lymphknoten betroffen sind, ist öffentlich nicht bekannt. Beide Befunde spielen für die weitere Prognose jedoch eine wichtige Rolle. Sein Chirurg Stefano Margaritora hatte zunächst von einer Genesungszeit von rund zehn Tagen gesprochen – dass Papst Leo XIV. schon nach acht Tagen wieder vor Tausenden Menschen auf dem Petersplatz erscheinen würde, war damit alles andere als selbstverständlich.

Tatsächlich erholte sich das Kirchenoberhaupt der katholischen Kirche schneller als gedacht: Bereits vier Tage nach der Operation durfte Papst Leo XIV. die Gemelli-Klinik am vergangenen Samstag verlassen und in den Vatikan zurückkehren. Seitdem verweilt er im Apostolischen Palast. Einen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Krankenhausaufenthalt hatte es schon am Sonntag gegeben: Vom Fenster seines Arbeitszimmers aus sprach Papst Leo XIV. das Angelus-Gebet – vor rund 15.000 Menschen, die sich dafür auf dem Petersplatz versammelt hatten. Auch dort wurde er mit Jubel empfangen. Der 71-Jährige winkte den Menschen zu und nutzte die Gelegenheit, um sich für die zahlreichen Gebete zu bedanken. Auch für die Unterstützung, die ihm während seiner Erkrankung zuteilwurde, sprach er seinen Dank aus.

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Imago Papst Leo XIV. fährt vor der Generalaudienz über den Petersplatz, 21. Oktober 2026

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Getty Images Papst Leo XIV verabschiedet sich von seinem Chirurgen Stefano Margaritora vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom am 17. Oktober 2026

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Getty Images Papst Leo XIV. spricht das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz nach seiner Rückkehr in den Vatikan nach einer Lungen-OP

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Wie bewertet ihr Papst Leos schnelle Rückkehr zur Generalaudienz? Stark! Seine rasche Rückkehr ist wirklich beeindruckend. Zu früh – hoffentlich übernimmt er sich nicht. Ergebnis anzeigen