"Let's Dance"-Tour: Fans sehen "Leuchten" bei Joel & Malika

Die große "Let's Dance"-Tour geht wieder in die nächste Runde! Fans der Show dürfen sich auf spektakuläre Tänze und ganz viel Chemie zwischen den Tänzern freuen – besonders bei einem Pärchen, wenn man den Usern auf Instagram glauben darf. Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) teilen kurz vor der Premiere einige Fotos auf der Plattform und begeistern so die Fans. Arm in Arm posieren sie überglücklich für die Kamera und scheinen echte Funken zu versprühen. Ein User kommentierte unter dem Beitrag: "Unfassbar, wie viel Harmonie ihr ausstrahlt. Ihr seid kein posierendes Glamorpaar, ihr seid ihr! Pur, rein und wohltuend erfrischend in dieser herausfordernden Zeit. Genießt eure einmalige Verbundenheit." Ein weiterer Fan schreibt: "Beim Betrachten der Bilder geht mir einfach nur das Herz auf und die Worte 'Ich sehe dich' kommen mir spontan in den Sinn."

In den Kommentaren unter den Bildern überschlagen sich die Fans regelrecht mit Komplimenten. "Was für wunderschöne Fotos von euch", schwärmt ein User auf Instagram. Ein anderer hebt vor allem die Ausstrahlung der beiden hervor: "Ihr seid so ein strahlendes, harmonisches super tolles Paar. Man sieht euch die Freude auf heute an." Malika und Joel selbst schrieben zu den Fotos: "Als Team Joelika freuen wir uns riesig, wieder gemeinsam mit der ganzen "Let's Dance"-Familie auf Tour zu gehen, zusammen zu tanzen, zu lachen und unvergessliche Momente zu erleben." Jedoch mussten sich die Tanzpartner alsbald geschlagen geben – für einen Tagessieg reichte es in der ersten Nacht leider nicht. Stattdessen nahmen Renata Lusin (39) und Rúrik Gíslason (38) den Pokal mit nach Hause.

Schon seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche rund um Malika und Joel. Immer wieder glauben Fans, dass zwischen den beiden etwas mehr als nur Freundschaft läuft. Über den Sommer waren der Sportler und die Tänzerin gemeinsam im Urlaub auf Fuerteventura, was für einige Spekulationen sorgte, besonders da Malika danach in die Schweiz reiste, um Joel in seiner Heimat einen Besuch abzustatten. Dort wanderten sie verschiedene Berge hoch und sahen sich Sonnenaufgänge an. Unter den geteilten Fotos kommentierten damals schon die Fans Dinge wie: "Eigentlich wartet man doch schon darauf, dass endlich ein Liebes-Outing kommt von den beiden. Diese Wärme, Vertrautheit und Verbundenheit zwischen den beiden, so viel gemeinsam an verschiedenen Orten."

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Getty Images Joel Mattli und Malika Dzumaev beim Deutschen Fernsehpreis 2026 im Confex-Center in Köln, September 2026

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Instagram / joelmattli Malika Dzumaev und Joel Mattli, August 2026

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