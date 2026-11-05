Unglaublich fit mit 72: Gianna Nannini meistert Triathlon

Gianna Nannini hat mit 72 Jahren eine beeindruckende sportliche Herausforderung bewältigt. Die aus Siena stammende Sängerin trat am 25. Oktober bei einem Triathlon auf Ibiza an. Dabei absolvierte sie zunächst 750 Meter im Wasser, legte anschließend 17 Kilometer auf dem Fahrrad zurück und beendete den Wettkampf mit einem Fünf-Kilometer-Lauf, berichtet Corriere della Sera. Ganz glatt lief der Wettkampf für die Rockröhre allerdings nicht ab. Gianna erreichte zwar das Ziel, eine offizielle Zeit wurde für sie aber nicht gewertet. Der Grund dafür war ein Fehler, der ihr auf der Radstrecke unterlaufen war. Entmutigen lässt sich die Musikerin davon aber nicht. Gegenüber der Zeitung Corriere della Sera stellte sie klar, dass sie auch in Zukunft sportlich aktiv sein möchte: "Ich werde noch mehr machen, es tut mir gut." Weitere Wettkämpfe hat sie damit also bereits fest im Blick.

Für ihre Vorbereitung hat sich Gianna prominente Unterstützung geholt: Trainiert wurde sie von Alex Schwazer. Der Geher holte 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille über 50 Kilometer. Beim Festival dello Sport in Trient nannte sich die Sängerin selbst eine "Rock-Athletin" und sprach über die Zusammenarbeit mit dem Olympiasieger. Nach einer ersten Probeeinheit habe er gemerkt, wie ernst sie es meine. "Er hat mir beigebracht, mich vorzubereiten, und als er gesehen hat, wie ernst ich es meine, hat er verstanden, dass es mir wichtig ist", erzählte Gianna. Alex lobte auf dem Festival die Disziplin seiner prominenten Schülerin: "Wie in der Musik ist sie sehr methodisch, deshalb ist sie leicht zu trainieren." Manchmal müsse er ihren Tatendrang sogar bremsen. Gianna nutzt den Sport, um fit zu bleiben und nicht einzurosten. Sie habe keine Schmerzen und ihre Durchblutung werde besser, verriet sie. Die Ankunft im Ziel habe sich für sie angefühlt "wie eine Geburt", sagte sie dem Corriere della Sera.

Mit einer echten Geburt hat Gianna ebenfalls Erfahrung: Im Jahr 2010 brachte sie mit 56 Jahren ihre Tochter Penelope zur Welt. Die späte Schwangerschaft der Sängerin sorgte damals für großes Aufsehen. Neben dem Sport und dem Familienleben spielt die Musik weiterhin eine wichtige Rolle für Gianna. Zu ihrem Album "Giannagold" ist für das kommende Jahr eine Tournee durch Europa geplant. Auch ihre deutschen Fans dürfen sich freuen, denn zwischen dem 14. und dem 26. Oktober 2027 stehen hierzulande gleich sieben Konzerte auf dem Programm. Die Tour führt die Sängerin nach Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg und Düsseldorf. Nur wenige Tage später geht es für Gianna in der Schweiz weiter. Am 29. Oktober soll sie in Zürich auftreten und dort ihre Musik live präsentieren. Damit warten im kommenden Jahr neben neuen sportlichen Herausforderungen auch zahlreiche Konzerttermine auf die Sängerin.

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Getty Images Gianna Nannini beim Tenco Prize 2019 im Teatro Ariston in Sanremo

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Getty Images Gianna Nannini beim 68. Sanremo Music Festival 2018

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