Nach Trennung: Lucy Hellenbrecht feiert das Single-Dasein

Lucy Hellenbrecht (27) kostet ihr neues Leben als Single derzeit in vollen Zügen aus. Bei der Berliner Premiere von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" sprach der Realitystar mit Promiflash exklusiv über sein aktuelles Gefühlsleben. Nur wenige Monate nach der Trennung im Sommer 2026 scheint Lucy das Alleinsein in vollen Zügen zu genießen. Statt der vergangenen Beziehung nachzutrauern, richtet das Model den Blick auf all die Möglichkeiten, die ihr das Singleleben derzeit bietet. Vor allem die Freiheit, die sie seitdem gewonnen hat, genießt sie gerade sehr. "Mir geht's blendend. Single sein ist gerade so geil. Ich romantisiere das gerade extrem, weil vielleicht ist das das letzte Mal, dass ich immer Single bin", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Momentan wolle sie deshalb alles mitnehmen, was nur möglich sei. Eine feste Bindung steht damit aktuell zwar nicht im Mittelpunkt, grundsätzlich abgeschrieben hat Lucy eine neue Partnerschaft aber dennoch nicht.

Einer neuen Beziehung steht sie grundsätzlich offen gegenüber – und hat dafür auch schon klare Vorstellungen. Sollte sich Lucy erneut verlieben, kommt es ihr weniger auf ein bestimmtes Aussehen an. Viel wichtiger ist ihr, dass sich ein Mann ehrlich für sie interessiert und wirklich für sie da sein will. "Er muss richtig Bock auf mich haben", stellte sie im Gespräch mit Promiflash klar. Ihre nächste feste Partnerschaft wäre nach eigener Aussage bereits die siebte Beziehung. In der Vergangenheit habe sie oft erlebt, dass sich Männer eher in die Vorstellung von ihr verliebt hätten. Sie seien von der Vorstellung fasziniert gewesen, die sie mit dem Model, seinem aufregenden Alltag und seiner öffentlichen Welt verbunden hätten. Manche hätten davon sogar profitieren wollen. Nachdem Lucy in früheren Beziehungen häufig zuerst besonders viel investiert habe, möchte sie dieses Muster künftig nicht wiederholen. Nun wünsche sie sich einen Partner, der ihr ebenso etwas zurückgibt.

Ihre Trennung von Finn hatte Lucy im Sommer in einem emotionalen TikTok-Video öffentlich gemacht. Das Paar war seit dem 14. Januar 2026 zusammen gewesen, doch nach rund sieben gemeinsamen Monaten endete die Beziehung wieder. In dem Clip kämpfte Lucy damals sichtlich mit den Tränen, als sie ihren Followern die Nachricht überbrachte. Dennoch machte Lucy deutlich, dass die beiden nicht im Streit auseinandergegangen seien und zwischen ihnen kein böses Blut herrsche. Auf die gemeinsame Zeit blickte sie versöhnlich zurück und zeigte sich dankbar für die Monate an Finns Seite. Wenige Monate später hat sich ihre Stimmung offenbar gewandelt: Bei ihrem aktuellen Auftritt stand nicht mehr der Trennungsschmerz, sondern vor allem ihre Freude über die neue Unabhängigkeit im Fokus.

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Imago Lucy Hellenbrecht beim Screening von "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" im Zoo Palast in Berlin

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Imago Lucy Hellenbrecht beim Screening von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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