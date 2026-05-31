Diese Zukunftspläne haben Lucy Hellenbrecht und ihr Freund

Seit Januar ist Lucy Hellenbrecht (27) vergeben – und jetzt zeigt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihren Freund Finn ganz offiziell der Öffentlichkeit. Bei der Premiere von "Masters of the Universe" traten die beiden gemeinsam auf und sprachen gegenüber Promiflash zum allerersten Mal offen über ihre Beziehung. Dabei wurde klar: Die beiden sind nicht nur frisch verliebt, sondern haben bereits ganz konkrete Pläne für die Zukunft. Als nächster großer Schritt steht für das Paar ein gemeinsamer Urlaub auf dem Programm. "Wir machen jetzt den ersten richtigen Urlaub zusammen – es geht nach Griechenland", verriet Lucy.

Doch nicht nur kurzfristig haben die beiden Pläne geschmiedet. Lucy ist sich nämlich bereits sicher, dass ein flauschiger Vierbeiner fest in ihrer gemeinsamen Zukunft eingeplant ist: "Ich habe ihm schon gesagt, wir werden irgendwann einen Hund haben. Da kommt er nicht drum rum." Beim Thema Hund hat Lucy sogar schon eine klare Vorstellung: Ein kleiner Hund wäre ihr persönlicher Traum. Bis die Details geklärt sind, bleibt aber noch Diskussionsbedarf. "Über die Größe vom Hund streiten wir noch", scherzte sie mit einem Lachen im Gespräch.

Ganz neu ist das Liebesglück aber nicht: Lucy und Finn sind seit dem 14. Januar 2026 ein Paar, kennengelernt haben sie sich schon vor rund acht bis neun Monaten. Im Promiflash-Interview schwärmte Lucy dann von dem, was die Beziehung für sie besonders macht. "Er hält alle meine Stimmungsschwankungen aus. Er ist einfach komplett für mich da", sagte sie. Vor allem die Kommunikation scheint zwischen den beiden zu stimmen: "Ich hatte noch nie eine Beziehung, in der man so viel kommuniziert, in der man so viel redet, in der man so viel Kritik annimmt und in der man sich einfach gesehen und gehört fühlt."

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Getty Images Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Finn bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin

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Getty Images Lucy Hellenbrecht und ihr Freund Finn bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin

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Getty Images Lucy Hellenbrecht beim Blue-Carpet-Fanevent zu "The Fantastic Four: First Steps" in Berlin