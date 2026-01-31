Dilara Kruse: Zieht sie sich komplett aus dem TV zurück?

Reality-TV-Gesicht Dilara Kruse denkt laut darüber nach, dem TV-Zirkus den Rücken zu kehren – aber nicht ohne klare Botschaft. In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash erklärt die Influencerin, warum sie ein Reality-TV-Aus erwägt und was sie an der Szene frustriert. Es ärgere sie, dass "es heutzutage einfach so geworden ist, dass Menschen, die handgreiflich geworden sind, fremdgehen, die Lügengeschichten erzählen, immer mehr Plattform bekommen oder mehr Sendezeit". Gleichzeitig stellt Dilara klar, dass sie sich nicht grundsätzlich verabschieden möchte, sondern künftig sehr genau prüfen will, mit wem sie sich zeigt und in welchen Shows sie auftritt. Eine Rückkehr oder ein Neustart – sogar mit eigener Reality – schließt sie nicht aus.

Auslöser für ihre Frust-Gedanken ist laut Dilara vor allem die Entwicklung, die sie bei aktuellen TV-Formaten beobachtet. Besonders deutlich wird sie, wenn sie darüber spricht, wie Fake-Trennungen angeblich als Sprungbrett für bestimmte Shows genutzt werden: "Prominent getrennt – wie kommst du hin? Fake deine Trennung. Wollt ihr mich verarschen?", sagt sie im Interview. "Jeder hat mit jedem was. Jeder geht fremd, und die Leute, die am schlechtesten sind, die nicht real sind, die bekommen die größten Plattformen. Das macht keinen Spaß mehr", führt sie ihre Gedanken weiter aus. Während sie selbst sich als "real" beschreibt und das Gefühl hat, sich in jeder Show weiterzuentwickeln, habe sie keine Lust mehr auf ein Umfeld, in dem laut ihrer Wahrnehmung vor allem unechtes Verhalten belohnt werde. Deshalb spiele sie sogar mit dem Gedanken, eines Tages eine eigene Realityshow auf die Beine zu stellen.

Bei der Show-Debatte zeigt sich, wie stark ihr Publikum an Dilara hängt. "Ich habe geschrieben: Ey, ich glaube, ich höre auf. Glaubt ihr mir, ich habe locker 20.000, 30.000 Nachrichten bekommen. Dilara, wenn du das machst, wir sind voll enttäuscht", berichtet sie gegenüber Promiflash. Dilaras Beliebtheit kommt nicht von ungefähr. Die Influencerin pflegt einen direkten Draht zu ihren Followern, beantwortet Fragen offen und nimmt die Rückmeldungen ernst. Dass sie Schwächen nicht versteckt, kommt gut an und gibt vielen das Gefühl, einer echten Person zu folgen und nicht einer Rolle. Schon zuletzt hatte sie öffentlich über ihre Motivation und ihren Spaß an neuen Projekten nachgedacht und betont, wie wichtig ihr Authentizität ist, sowohl im TV als auch im Leben. Ob und wie sie ihre Zukunft vor der Kamera gestaltet, bleibt spannend. Doch ihre Fans hoffen sicherlich, dass sie mit ihrer ehrlichen und unterhaltsamen Art weiterhin Teil des Reality-Kosmos bleibt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Dilara Kruse, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im Februar 2025