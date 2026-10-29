"Zwangsjacke": Lisha und Cecilia eskalieren bei "The Power"

Bei The Power ist der Streit zwischen Cecilia Asoro (30) und Lisha Savage (40) völlig aus dem Ruder gelaufen. Cecilia fühlt sich durch die große Allianz rund um die Social-Media-Bekanntheit zunehmend isoliert und ins Visier genommen. In einer Aussprache entlädt sich der Frust der beiden Frauen dann vollends. Dabei überschreitet Lisha gleich mehrfach persönliche Grenzen. Sie legt ihrer Mitstreiterin nahe, sich behandeln zu lassen, und schießt hinterher: "Cecilia, du brauchst eine Zwangsjacke." Aus der Ferne setzt sie noch einen drauf und ruft: "Halt deine Fresse jetzt, du Vogelscheuche." Am nächsten Morgen geht es im Bad direkt weiter, als Lisha mit der Aufforderung "Wasch deine P*ssy" nachlegt. Die Mitbewohner reagieren fassungslos und stellen klar, dass solche Sprüche für sie nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Besonders der Angriff auf ihr Aussehen trifft Cecilia, die im Einzelinterview mit den Tränen kämpft.

Auslöser der Konfrontation ist ein Gespräch zwischen Cecilia und Simon Tulgar über die Bündnisse im Haus und ihre Rolle als Außenseiterin. Simon berichtet Lisha anschließend davon. Diese wirft Cecilia daraufhin vor, sich als Opfer darzustellen, statt Probleme direkt mit ihr anzusprechen. In der anschließenden Aussprache bleibt Cecilia dabei, dass gezielt gegen sie geschossen werde. Lisha betont hingegen, dass ihr Verhalten lediglich zum Spiel gehöre. Die Diskussion führt zu keiner Einigung und wird immer persönlicher. Als Lisha ihr schließlich nahelegt, sich behandeln zu lassen und eine Zwangsjacke zu tragen, beendet Cecilia das Gespräch. Im Einzelinterview bei "The Power" prangert sie danach Lishas Beleidigungen und die aus ihrer Sicht bestehende Doppelmoral an: "Ich gehe gerne mit Liebe in die Zwangsjacke, in Liebe in die Klapse, kein Problem. Aber dann muss die Frau noch mal zehnmal rein." Außerdem bezeichnet sie Lisha als asozial.

Im Interview erklärt Cecilia unter Tränen, warum die Sprüche über ihr Äußeres eine alte Wunde aufreißen: "Früher wurde ich angegangen wegen meinem Aussehen. Schon als Kind." Der Weg zur Selbstakzeptanz sei lang gewesen, solche Attacken wolle sie heute nicht mehr hinnehmen. Die Spannungen fallen in eine für sie ohnehin schwierige Spielphase: Seit dem Aus von Kevin Schäfer fühlt sie sich in der Gruppe allein, während Lisha von einem großen Bündnis umgeben ist. Rückhalt bekommt Cecilia immerhin vom neuen Powerplayer Joshua und von Laura Peuker (26). Einschüchtern lassen will sie sich von der Unterzahl nicht – kämpferisch kündigt sie an, ihre Konkurrenten vor ihrem eigenen Ausscheiden aus der Show zu befördern. Für Lisha ist es unterdessen nicht die erste Auseinandersetzung bei "The Power". Zuvor war sie bereits mit Narumol David (61) aneinandergeraten. Als Narumol sich von der Gruppe unfair behandelt fühlte, rechnete Lisha scharf mit ihr ab.

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Collage: Imago, Instagram / lishaandlou_the_originals Collage: Cecilia Asoro und Lisha Savage

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Imago Narumol David beim RTL-Spendenmarathon 2024 in den EMG Studios in Hürth