"Indiana Jones 5": So war der Dreh für Phoebe Waller-Bridge!

Für Phoebe Waller-Bridge (37) war der Dreh ein großartiges Erlebnis! In wenigen Tagen erscheint der fünfte und finale Teil von Indiana Jones weltweit in den Kinos. Damit verabschiedet sich Harrison Ford (80) endgültig von dem beliebten Charakter des Archäologen und Abenteurers. Auch die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge konnte einen Part in dem Streifen ergattern. Gegenüber Promiflash verrät Phoebe nun, wie die Dreharbeiten für sie waren!

"Ich hatte die Zeit meines Lebens", plaudert die 37-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin aus. Für Phoebe habe sich am Set alles sehr real angefühlt. "Wir haben tolle Orte bereist und es fühlt sich an, als wäre das alles wirklich passiert", fügt die Britin glücklich hinzu.

Wie Phoebe zudem verrät, sei sie sehr stolz darauf, ein Teil der berühmten Filmreihe zu sein. Insbesondere der Abschluss und der letzte Drehtag seien sehr emotional gewesen. "Die ganze Crew ist zusammengekommen und hat sich bedankt und Harrison hat sich bei ihnen bedankt und es wurden alle zu einer Familie", erzählt der "Fleabag"-Star.

