Trisha Paytas nennt James Charles "schrecklichen" Menschen

YouTuberin Trisha Paytas (38) hat in ihrem Podcast "Just Trish" nun kein gutes Haar an Beautycreator James Charles (26) gelassen. Die 38-Jährige teilte dabei heftig gegen den 26-Jährigen aus und bezeichnete ihn als "Feind Nummer eins". Auslöser ist laut Just Jared der jüngste Skandal um den umstrittenen Beautyinfluencer: Eine Followerin hatte James in einer Direktnachricht um finanzielle Hilfe gebeten, woraufhin er sich wutentbrannt an die Öffentlichkeit wandte. Der Make-up-Star stellte die Frau dabei öffentlich bloß, was einen Sturm der Kritik im Netz auslöste. Zahlreiche Fans und Creator stellten sich daraufhin gegen James und verteidigten die Frau.

Auch Trisha fand nun deutliche Worte für ihren YouTube-Kollegen: "Wir vergessen immer wieder, wie schrecklich James Charles ist... also wirklich der schlimmste Mensch, ein furchtbarer Mensch. Und ich weiß nicht, ob ich das sonst über jemanden sagen würde", erklärte die Mutter von drei Kindern eindringlich. "Ich kann das inzwischen sogar ganz offen sagen: Ich hasse James Charles. Wirklich." Sie betonte zudem, dass große Creator aus ihrer Sicht eine "Pflicht" hätten, anderen Menschen zu helfen. "Ich bin nicht die Karma-Polizei, aber es geht selten gut aus, wenn man so gemein und widerwärtig ist und denkt, dass man seinen Mitmenschen nicht helfen sollte."

James Charles zählt seit Jahren zu den bekanntesten Beautyinfluencern der Welt und hat auf Social Media Millionen von Followern. In der Vergangenheit geriet er jedoch immer wieder in die Kritik, unter anderem wegen des Vorwurfs, unangemessene Nachrichten an Minderjährige geschickt zu haben. Trisha fällt dazu nun ein vernichtendes Urteil: "James, du verdienst nichts. Absolut nichts. Wie du es bis hierher geschafft hast, ist uns allen ein Rätsel", wettert sie und fügt hinzu: "Du bist einfach eine widerliche Person." Die Frau, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall öffentlich bloßgestellt wurde, soll laut Just Jared inzwischen eine Entschuldigungsnachricht von James erhalten haben.

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Collage: Instagram / trishapaytasbackup, Getty Images Collage: Trisha Paytas und James Charles

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Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025 in New York

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Getty Images James Charles, Webstar