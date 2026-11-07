Maren und Tobias Wolf verraten Details zur "Catch Us"-Jagd

Maren (34) und Tobias Wolf (35) sind in der ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" als Hunter mit von der Partie. In dem Format ist das Ziel, prominente Targets aufzuspüren. Insgesamt mischen sechs Verfolgerteams mit. Im Interview mit Promiflash erzählen Maren und Tobias, wie herausfordernd die Verfolgung für sie war: "Wir wollten eigentlich zu keinem Zeitpunkt aufgeben, aber wir können schon sagen, dass wir bei der Suche wirklich an unsere Grenzen gekommen sind." Falsche Spuren hätten sie zeitweise an ihre Grenzen gebracht und verzweifeln lassen. "Es gab Situationen, in denen wir einer völlig falschen Fährte nachgelaufen sind und irgendwann selbst nicht mehr wussten, ob wir gerade überhaupt noch in der richtigen Richtung unterwegs sind. Das hat uns einiges abverlangt", schildern die YouTuber.

Von derartigen Rückschlägen ließen sich die Eheleute aber nicht unterkriegen. "Trotzdem haben wir immer weitergemacht und bis zum Schluss gekämpft", betonen sie im Interview mit Promiflash. Ob sich ihr Einsatz am Ende ausgezahlt hat, behalten Maren und Tobias allerdings noch für sich: "Viel mehr dürfen wir zum Verlauf natürlich noch nicht verraten – sonst wäre die Spannung ja weg." Um die Targets zu finden, hatten die Teams fünf Tage Zeit. Die Jagd führt durch drei europäische Großstädte. Auf der Flucht sind Andrea Kiewel (61), Chris Tall (35) sowie Jenke von Wilmsdorff (61), der zusammen mit seinem Sohn Jánik versucht, den Verfolgern zu entkommen. Bei ihrer Suche können die Hunter außerdem auf die Unterstützung ihrer Community zählen.

Das TV-Abenteuer ist für die Gejagten auch kein Zuckerschlecken. Andrea und Chris müssen sich allein durchschlagen. Jenke ist wiederum gemeinsam mit seinem Sohn auf der Flucht. Zum Start gibt es eine Stunde Vorsprung: Danach müssen sie fünf Tage lang unentdeckt bleiben. Mit rot-weißen Ringelshirts dürfte das alles andere als einfach sein. Durch einige Challenges werden sie außerdem aus ihrer Deckung gelockt und müssen sich in der Öffentlichkeit zeigen. Damit bieten sie den Verfolgerteams regelmäßig die Chance, ihnen auf die Spur zu kommen. Moderiert wird "Catch Us. Die Jagd durch Europa" von Steven Gätjen (54).

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Instagram / tobiaswolf Marken und Tobi Wolf, Influencer

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Joyn Maren und Tobias Wolf bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa"

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