Permanent: Stella Stegmann lässt sich Sommersprossen stechen

Stella Stegmann (29) hat sich für eine besondere Beauty-Veränderung entschieden und sich sogenannte Permanent Freckles tätowieren lassen. Ihren neuen Look präsentierte die TV-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story. Die künstlichen Sommersprossen verteilen sich zahlreich über ihre Wangen und den Nasenrücken und sorgen für einen auffälligen Look. Für immer sollen die kleinen Pünktchen allerdings nicht bleiben. Wie Stella direkt vor der Kamera erklärte, werden sie voraussichtlich rund acht Monate lang zu sehen sein. Wie das Ganze am Ende tatsächlich aussieht, ist bislang aber noch offen. Die tätowierten Sommersprossen stecken momentan nämlich noch mitten im Heilungsprozess. Danach sollen sie deutlich weniger farbintensiv wirken als im Moment. Sobald alles verheilt ist, möchte Stella ihren Fans das endgültige Resultat noch einmal präsentieren. Bis dahin müssen sich ihre Follower also noch etwas gedulden.

Ursprünglich wollte die Influencerin ihre Beautyveränderung noch gar nicht so früh öffentlich machen. Erst nach dem vollständigen Heilungsprozess sollten ihre Follower die neuen Sommersprossen zu Gesicht bekommen. Doch nun gewährte Stella ihrer Community in der Instagram-Story überraschend einen ersten Einblick und verriet, was hinter ihrem veränderten Aussehen steckt: "Falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gewundert habt, was das in meinem Gesicht ist: Ich habe mir Permanent Freckles machen lassen. Die halten dann so acht Monate. Die sind aber noch am Abheilen. Deswegen wollte ich sie euch noch nicht so ganz präsentieren." Und sie versprach: "Aber ich zeige sie euch dann, wenn sie abgeheilt sind. Und ich glaube, sie werden sehr cute und natürlich aussehen." Auch in einer Texteinblendung wies die Influencerin noch einmal darauf hin, dass die Sommersprossen noch verblassen werden. Dazu wollte sie von ihren Fans wissen: "Wie findet ihr die Freckles?"

In den vergangenen Wochen machte Stella eine harte Zeit durch. Von dieser berichtete sie ihrer Community ganz offen. Nach einer längeren Auszeit hatte sie sich in einem emotionalen Instagram-Reel bei ihren Followern zurückgemeldet. Darin sprach sie offen über eine persönliche Krise: "Ich glaube, ich habe noch nie so eine schwere Phase in meinem Leben durchgemacht." Was genau passiert war, verriet die Influencerin damals nicht. Bereits im Gespräch mit ihren Freundinnen überwältigten sie ihre Gefühle. Für eine öffentliche Erklärung brauchte sie deshalb noch mehr Zeit. Ganz auf den Kontakt zu ihren Fans wollte Stella trotzdem nicht verzichten. Stattdessen kündigte sie an, schöne Momente und positive Erlebnisse mit ihrer Community zu teilen. Gleichzeitig formulierte sie eine klare Bitte: "Bitte spekuliert auch nicht. Ich teile es, wenn ich ready bin."

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, November 2026

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Imago Stella Tiana Stegmann posiert bei den Balance Boost Days am 24. April 2026 im Europapark in Rust

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