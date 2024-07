Überraschung: Robert Downey Jr. feiert sein Marvel-Comeback!

Mit dem Filmtod von Iron Man gingen Fans eigentlich davon aus, dass die Zeit von Robert Downey Jr. (59) bei Marvel beendet wurde. Wie unter anderem Hello! berichtet, hatten die Produzenten Anthony (54) und Joe Russo (53) auf der Comic-Con in San Diego aber eine Überraschung in petto: Der Schauspieler kehrt in das Marvel Cinematic Universe zurück – jedoch nicht als Tony Stark, sondern in der Rolle des Doctor Doom! "Neue Maske, gleiche Aufgabe. Was soll ich sagen, ich spiele gerne komplizierte Figuren", erklärte Robert, nachdem das Geheimnis auf der Bühne gelüftet worden war.

Bei den Fans teilen sich die Meinungen bezüglich seines Comebacks jedoch. Da die Filme "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" im sogenannten Multiversum spielen werden, ist eine Überschneidung der Marvel-Franchises möglich – was bedeutet, dass beide Charaktere des 59-Jährigen in der gleichen Welt enden könnten. Daher wird die Entscheidung, Robert zurückzuholen, als kommerziell und nicht sinnvoll für die Handlung angesehen. "Ich verstehe, dass es um das Multiversum geht, [...] aber dass Iron Man Doctor Doom ist, bedeutet absolut nichts für das Marvel Cinematic Universe, wie wir es kennen, [...]. Es geht nur darum, Tickets zu verkaufen. Es ist langweilig, respektlos gegenüber meiner Lieblingsfigur und macht keinen Sinn", äußerte sich ein Nutzer auf X.

Doch nicht jeder ist der gleichen Ansicht. So wie Robert nach der Ankündigung mit viel Applaus empfangen wurde, finden es einige User sehr schön, ihn wieder in der Marvel-Welt zurückzuhaben – und sehen ihn aufgrund seiner Ausstrahlung als sehr geeignet für die Rolle an. "Wie auch immer man über die Besetzung von Doom denken mag, es ist nicht zu leugnen, dass [Robert] einer der charismatischsten Männer der Welt ist und er absolut in seinem Filmstar-Dasein aufgeht", schrieb beispielsweise ein Fan im Netz.

Es dürfte aber wenige überraschen, dass der "Oppenheimer"-Star sein Marvel-Comeback feiert. Bereits in der Vergangenheit sprach er häufiger darüber, nicht abgeneigt zu sein – damals ging es aber um die Rückkehr als Iron Man. "Es ist einfach in meiner DNS. Ich habe vermutlich noch nie eine Figur gespielt, die mir ähnlicher war, obwohl er viel cooler ist als ich", verriet Robert in einem Gespräch mit Schauspielerin Jodie Foster (61) für Variety.

Louis D'Esposito, Kevin Feige, Robert Downey Junior, Joe und Anthony Russo bei der Comic-Con 2024

Robert Downey Junior, Schauspieler

Robert Downey Jr. als Iron Man

