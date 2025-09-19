Adele plant gigantisches Comeback mit neuer Musik

Die britische Sängerin Adele steht offenbar vor einem großen Comeback. Die 37-Jährige, die sich seit ihrem Rückzug Ende 2024 auf ihr Privatleben konzentriert habe, soll sowohl neue Musik als auch eine Welttournee für 2026 planen. Ihre letzte Welttournee musste sie 2017 wegen einer Stimmbandverletzung vorzeitig beenden. Doch damit nicht genug: Laut The Sun soll Adele zudem einen millionenschweren Vertrag für ihre erste Autobiografie unterzeichnet haben.

Eine offizielle Ankündigung für ein neues Album, eine Tour und ein Buch gibt es zwar noch nicht, doch laut der britischen Boulevardzeitung sollen die Planungen bereits laufen. Wie das Magazin berichtete, möchte die Grammy-prämierte Künstlerin in diesem Buch das erste Mal ihre eigene Geschichte erzählen, ohne jegliche Filter. Sowohl ihre bewegte Kindheit als auch die Herausforderungen ihres Privatlebens als aufsteigende Musikikone will Adele in eigenen Worten schildern. Mehrere Verlage sollen lange um einen Vertragsabschluss mit ihr gekämpft haben, bevor Adele den Zeitpunkt für perfekt erachtete, um ihre Geschichte zu erzählen.

Adele, die inzwischen über 120 Millionen Tonträger verkauft und stolze 16 Grammys gewonnen hat, zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Den Sprung von einer Schülerin der BRIT School zur weltweiten Musikikone schaffte sie mit Hits wie "Someone like You" oder "Hello". Ihr Privatleben hielt Adele bisher jedoch aus der Öffentlichkeit heraus, auch zum Schutz ihres Sohnes sowie ihrer von 2016 bis 2019 andauernden Ehe.

Getty Images Adele, Popstar

Getty Images Adele in Birmingham

Promiflash Adele mit Verlobungsring auf dem Konzert in München