Christina Haack tilgte Studienschulden mit Casino-Gewinn

Christina Haack (43) hatte in jungen Jahren ganz viel Glück: Mit 21 Jahren räumte sie in Las Vegas am Spielautomaten "Top Dollar" so richtig ab. Der Gewinn war damals so hoch, dass sie damit auf einen Schlag ihre kompletten Studienschulden zurückzahlen konnte. 22 Jahre später zog es die TV-Bekanntheit zurück in die Glücksspielmetropole – und dort direkt wieder vor ihren Lieblingsautomaten. Auf Instagram teilte Christina Fotos von ihrem Casinobesuch, bei dem sie ihr Partner Chris Larocca begleitete. Darauf ist sie am Automaten mit einem Glas Champagner ihrer eigenen Marke Clé Cachée zu sehen. "Seit meinem 21. Lebensjahr hat sich wirklich der Kreis geschlossen... Ich habe meine Studienschulden abbezahlt, nachdem ich bei 'Top Dollar' groß gewonnen hatte (wahre Geschichte – wer es weiß, weiß es)... Und jetzt, 22 Jahre später, kann ich meinen Champagner trinken, während ich an meinem Lieblingsautomaten spiele. Unbezahlbar", schrieb sie zu den Bildern.

Mit den Fotos von ihrem jüngsten Trip rief die Unternehmerin ihren Followern in Erinnerung, wie unerwartet ihr der Gewinn damals finanziell geholfen hatte. Dabei dachte sie auch an einen Ratschlag ihrer Mutter zurück, den sie nun mit einem Lachen kommentierte: "Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass in Las Vegas niemand wirklich gewinnt. Wie sich herausstellt, hat Mama nicht immer recht." In ihrem Beitrag wird der Unterschied zwischen damals und heute deutlich: Als junge Frau steckte Christina das gewonnene Geld in die Rückzahlung ihrer Schulden. Bei ihrem Besuch konnte sie nun auf all das anstoßen, was sich in den vergangenen 22 Jahren beruflich und privat bei ihr getan hat.

Auch privat läuft es für Christina derzeit gut. Im September feierten sie und Chris ihren zweiten Jahrestag als Paar. Mit einer Hochzeit wolle die TV-Bekanntheit allerdings nichts überstürzen, verriet ihre Freundin Heather Rae El Moussa (39) bereits im vergangenen Jahr gegenüber E! News. Von der Beziehung zeigte sie sich trotzdem begeistert: "Sie sind einfach wirklich süß zusammen. Sie sind schon eine ganze Weile zusammen, und ich habe jedes Mal, wenn ich Zeit mit ihm verbracht habe, wirklich genossen. Er ist der erste Mann, mit dem sie zusammen ist, den ich wirklich mag." Vor Chris war die dreifache Mutter mit Ex-Mann Josh Hall verheiratet. 2024 gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Im Mai 2025 einigten sie sich nach einer Mediation schließlich auf die Bedingungen ihrer Scheidung.

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Instagram / christinahaack Christina Haack, Realitystar

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Instagram / christinahaack Christina Haack und Christopher Larocca am Strand

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