Hilary Duff nimmt ihre Kinder mit auf monatelange Tournee

Hilary Duff (38) geht auf große Tournee durch die USA und nimmt ihre Familie gleich mit. Die Schauspielerin und Sängerin plant jetzt mit ihren vier Kindern zu reisen und macht aus der Konzertreihe damit einen ausgedehnten Familien-Roadtrip. Gegenüber dem People Magazine erklärte sie ihre Entscheidung: "All die Städte haben so viel zu bieten und ich glaube, es gibt keinen anderen Zeitpunkt, an dem meine Kinder die USA so erleben könnten. Also betrachten wir das als einen großen, langen Roadtrip." Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Hoffentlich langweilen sie sich nicht, jeden Tag meine Show zu sehen."

Die drei Töchter der 38-Jährigen sollen sie größtenteils begleiten, während ihr 14-jähriger Sohn laut Kurier.at nur gelegentlich Teil der Reise sein wird. "Er ist ein Teenager, also wird er mir nicht vier Wochen seines Sommers schenken. Aber er wird ab und zu vorbeischauen", so Hilary. Die Organisation der Tour habe sie gemeinsam mit ihrer Assistenz intensiv geplant. "Das war eine Menge Logistik, die einem ganz schön den Kopf zerbrechen kann, aber es wird ein Abenteuer", beschreibt sie die aufwendige Vorbereitungsphase laut People Magazine.

Mit ihrer Tour zu "luck... or something", ihrem ersten Album seit elf Jahren, schlägt Hilary Duff nun ein neues und lange erwartetes Kapitel in ihrer Musikkarriere auf. Für ihre Fans bedeutet das vor allem die Rückkehr einer Stimme, die viele seit ihrer Jugend begleitet hat. Entsprechend groß ist die Vorfreude darauf, welche neuen Songs und welche nostalgischen Klassiker die Lizzie McGuire-Darstellerin auf der Bühne performen wird. Doch nach dem Auftakt in den USA ist die Reise noch längst nicht zu Ende: Auch Konzerte in Kanada, Irland und Australien stehen laut Kurier.at bereits fest. Ob Hilary auch dort wieder ihre Familie mitnimmt, bleibt allerdings noch offen.

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Getty Images Hilary Duff bei den Fashion Los Angeles Awards im Beverly Hills Hotel

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024

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Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles