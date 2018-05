Josh Brolin (50) wird zum dritten Mal Papa! Der Hollywood-Star und seine Angebetete Kathryn Brolin hatten sich erst vor knapp zwei Jahren in North Carolina das Jawort gegeben. Jetzt krönt das Traumpaar seine Liebe mit einem Baby. Das verkündete der "Deadpool 2"-Darsteller mit zwei unfassbar niedlichen Schnappschüssen auf einem seiner Social-Media-Kanäle: Und seine Kathryn hat sogar schon ein richtiges Bäuchlein!

Josh ließ die Nachwuchsnachricht mit zwei Instagram-Fotos von einem gemeinsamen Spaziergang der beiden Turteltauben aus dem Sack – nur in einem Sport-BH und Leggings bekleidet, war Kahtryns langsam wachsende Babykugel kaum noch zu übersehen! "Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt, und sie ist noch nicht größer als eine Süßkartoffel! Haltet eure Hüte fest", kommentierte der werdende Papa amüsiert das Pic. Und damit verriet Josh sogar das Geschlecht des Babys. Seine Liebste machte es auf ihrem Profil aber noch etwas deutlicher: "Da brodelt was. Babygirl Brolin ist auf dem Weg!"

Das kleine Mädchen wird bereits Joshs drittes Kind sein. Aus seiner Ehe mit Schauspielkollegin Alice Adair war bereits doppelter Nachwuchs hervorgegangen. Tochter Eden (24) und Sohn Trevor (29) sind allerdings schon um einiges älter als ihr baldiges Halbgeschwisterchen.

Instagram / joshbrolin Kathryn Brolin mit Babybauch

Instagram / joshbrolin Josh Brolin und Kathryn Brolin mit Babybauch

Instagram / kathrynbrolin Kathryn Brolin mit Babybauch

