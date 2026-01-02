Hugh Jackman deutet an: Neues Wolverine-Comeback im MCU?

Hugh Jackman (57) sorgt mit einem einzigen Satz für neue Spekulationen rund um seine Zukunft im Marvel-Universum: In der US-Talkshow The View wurde der Schauspieler gefragt, ob er nach Deadpool & Wolverine noch einmal als Wolverine zurückkehren könnte. Hugh, der im vergangenen Jahr für das Marvel-Spektakel wieder ins ikonische Kostüm geschlüpft war, zögerte kurz und sagte dann: "Das ist es, was mein Bauchgefühl mir sagt: Es ist noch nicht vorbei." Eine Aussage, die Filmstarts zufolge nun Spekulationen befeuert, dass der Star in Avengers 5: Doomsday oder "Avengers 6: Secret Wars" auf die Leinwand zurückkehren könnte.

Ganz so eindeutig will Hugh dann aber doch nicht werden. Direkt im Anschluss bremste der Schauspieler die Erwartungshaltung und stellte klar, dass Marvel seiner Einschätzung nach "vielleicht andere Ideen" haben könnte. Doch für "Doomsday" halten sich Berichte über eine große X-Men-Reunion hartnäckig: Patrick Stewart (85) als Professor X und Ian McKellen (86) als Magneto werden ebenso genannt wie Rückkehrer aus der alten Ära, darunter Alan Cumming (60), Rebecca Romijn (53) und James Marsden (52). Ob Hugh in diesem Line-up auftaucht, ließ er offen – seine Worte reichen trotzdem, um die Vorfreude hochzudrehen.

Abseits der Frage nach Verträgen und Drehplänen bleibt bei Hugh eines konstant: die enge Bindung zu seiner Paraderolle und der direkte Draht zum Publikum. In Interviews hebt der Australier häufig hervor, wie viel Energie ihm die Figur gibt und wie sehr ihn die Reaktionen der Fans motivieren. Wer ihm schon länger folgt, weiß, dass er gern mit augenzwinkernden Andeutungen spielt, ohne zu viel zu verraten.

Everett Collection / ActionPress Hugh Jackman in "X-Men Origins: Wolverine"

Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine

Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin