Erstes großes Event: "Harry Potter"-Kids glänzen bei Launch

Die neuen Stars der Harry Potter-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton (11) und Alastair Stout besuchten die große HBO Max Launch Party in der Queen Elizabeth Hall in London. Für die Veranstaltung wählten die jungen Darsteller lässige Outfits: Der zwölfjährige Dominic trug ein Denim-Ensemble, die elfjährige Arabella erschien in einem grünen Jumpsuit und der ebenfalls zwölfjährige Alastair kombinierte eine Jeansjacke mit einer grauen Hose. Auf Fotos posierte Dominic mit seinen Armen um seine beiden Co-Stars – ein Bild, das die Vorfreude auf die kommende Serie perfekt einfängt.

In der neuen TV-Adaption der beliebten Buchreihe übernimmt Dominic die Hauptrolle des Harry Potter, während Arabella als Hermine Granger und Alastair als Ron Weasley zu sehen sein werden. Noch am selben Tag präsentierte HBO Max den ersten Trailer zur ersten Staffel der Serie, die die Ereignisse aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" erzählen wird. Neben den drei Nachwuchstalenten gehören auch namhafte Schauspieler zum Cast: John Lithgow (80) wird Dumbledore verkörpern, Janet McTeer spielt Professor Minerva McGonagall, Nick Frost (54) übernimmt die Rolle des Hagrid und Paapa Essiedu ist als Professor Severus Snape dabei.

Die Verfilmung der "Harry Potter"-Bücher als Serie ist ein ambitioniertes Projekt, das die Geschichte rund um den jungen Zauberer neu aufleben lässt. Die erste Staffel wird pünktlich zu Weihnachten dieses Jahres Premiere feiern und verspricht, Fans der Reihe in die magische Welt von Hogwarts zurückzuführen. Mit frischen Gesichtern in den Hauptrollen setzt HBO Max darauf, einer neuen Generation die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron näherzubringen, während gleichzeitig langjährige Fans gespannt auf die Neuinterpretation der bekannten Geschichte warten.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

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Getty Images Dominic McLaughlin bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in London