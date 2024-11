Prinzessin Kates erster Termin ist von immenser Bedeutung

Prinzessin Kate (42) feierte an diesem Wochenende ihr großes Comeback: Die Royal-Lady war seit dem Ende ihrer Chemotherapie erstmals wieder bei öffentlichen Terminen anzutreffen – und dann auch noch direkt an zwei Tagen hintereinander. Der Körpersprache-Expertin Judi James zufolge war ihr Auftritt bei der zentralen Gedenkfeier zum Remembrance Sunday in London besonders "bedeutungsvoll". Kate schaute sich die Gedenkveranstaltung gemeinsam mit Herzogin Sophie (59), der Frau von König Charles (75)' Bruder Edward, vom Balkon des Außenministeriums an – die 42-Jährige stand genau in der Mitte, dort, wo einst Queen Elizabeth (✝96) gestanden hatte. "Es sieht wichtig aus, dass Kate ganz in der Mitte des Balkons stand, wie eine echte Königin im Wartestand", meint Judi und betont: "Ihre Rückkehr zu den königlichen Pflichten wurde immer als allmählich und nicht als linear beschrieben, aber diese Positionierung 'Anstelle der Königin' sah eher nach einer totalen Akzeptanz ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Rolle."

Sophie trat in diesem Moment an die Stelle von Königin Camilla (77), die den Termin krankheitsbedingt absagen musste. Sie sei bei der heutigen Veranstaltung "Kates Fels" gewesen. Dass sich die Frau von Prinz William (42) stets auf die Unterstützung der Herzogin verlassen konnte, habe sie auch mit einer liebevollen Geste verdeutlicht. "Als Kate das Rampenlicht verlassen hatte und zurück [nach drinnen] ging, war es rührend zu sehen, wie Sophie ihr einen kleinen, mütterlich wirkenden Klaps auf den Rücken gab", meint Judi im Interview. Zwar sehe Kate selbstbewusst aus, doch sei klar, dass sie "ein kleines Team von engsten Royals wie William und Sophie hat, die sich im Stillen um sie kümmern und ihr liebevolle, fürsorgliche Berührungen wie diese anbieten, um sie entweder zu beruhigen oder zu belohnen, wenn sie ins königliche Leben zurückkehrt".

Nachdem die Prinzessin zu Beginn des Jahres weltweit für Besorgnis gesorgt hatte, als sie ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, folgten im September positive Nachrichten. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erklärte die Familienmutter in einem emotionalen Video auf Instagram. Sie konzentriere sich nun darauf, alles Erdenkliche zu tun, "um krebsfrei zu bleiben". "Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt", fügte Kate hinzu.

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Sophie, November 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Mitglied des britischen Königshauses

