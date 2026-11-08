Überlebensmodus: Emely Hüffer erinnert an emotionale Gewalt

Emely Hüffer (30) lässt ihre Fans an einem besonders schmerzhaften Kapitel ihres Lebens teilhaben. Auf Instagram blickt die Influencerin jetzt auf ihre Schwangerschaft und die ersten Monate mit ihrem Sohn Ocean zurück. Den Kleinen bekam sie mit ihrem Ex-Partner Kevin Njie (30). In einem Reel teilt sie Aufnahmen aus dieser Zeit, die sie zunächst mit Babybauch und später mit ihrem neugeborenen Sohn zeigen. Doch hinter den vermeintlich glücklichen Momenten verbirgt sich eine ganz andere Geschichte. Wie Emely in ihrem Beitrag schildert, seien diese besonderen Augenblicke von "emotionaler Gewalt" und einem ständigen "Überlebensmodus" überschattet gewesen. Besonders ein Gedanke lässt sie bis heute nicht los: "Zu wissen, dass er alles gespürt hat, was ich gefühlt habe, bricht mich bis heute", schreibt sie zu dem Video.

Im Rückblick schmerzt Emely vor allem, dass sie eine so einmalige Lebensphase nicht unbeschwert genießen konnte. Die damalige Belastung habe ihr viele Momente genommen, die sie heute gerne intensiver erlebt hätte. "Ich wünschte, ich hätte den Moment NOCH mehr genießen können ohne diesen Überlebensmodus und immer wieder die Erinnerung, dass ich es nie wieder erleben kann", gesteht die Realitydarstellerin auf Instagram. Welche konkreten Erlebnisse hinter ihren Worten stecken, möchte sie allerdings nicht näher ausführen. Dennoch versucht sie, aus der schweren Zeit Kraft zu schöpfen: "Ich weiß den Grund für das alles noch nicht. Aber ich weiß, dass ich stärker geworden bin, als ich je dachte, und dass ich jeden Tag mein Bestes gebe, die beste Mama zu sein."

Emely und Kevin lernten sich bei der Datingshow Too Hot To Handle: Germany kennen und wurden 2023 Eltern ihres Sohnes Ocean. Doch das gemeinsame Glück hielt nicht lange: Kurz nach der Geburt zerbrach ihre Beziehung. Erst kürzlich sprach Emely im Interview mit Gala über diese schwierige Zeit und erinnerte sich: "Du hast Heartbreak, aber du musst trotzdem aufstehen." Der Kontakt zwischen Kevin und seinem Sohn soll inzwischen nur noch sehr sporadisch sein. Umso dankbarer ist Emely heute für die Verbindung zu ihrem Kleinen. Auf Instagram richtet sie emotionale Worte an ihn: "Das Universum wusste, dass wir das alles nur zusammen schaffen, und ich bin auf ewig dankbar für uns."

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Februar 2026

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, TV-Bekanntheit

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