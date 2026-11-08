König Haakon & Ingrid Alexandra reisen heimlich ins Ausland

König Haakon VIII. (53) und seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) sind zu einer rätselhaften privaten Reise ins Ausland aufgebrochen. Wohin es die beiden Royals verschlagen hat und wie lange sie Norwegen fernbleiben werden, verrät das norwegische Königshaus bislang nicht. In einer offiziellen Mitteilung des Palasts heißt es knapp: "Seine Majestät der König und Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin halten sich zu einem privaten Aufenthalt im Ausland auf." Da sich der Monarch und seine Thronfolgerin zeitgleich außerhalb des Landes befinden, springt in der Zwischenzeit die Regierung ein und kümmert sich um die staatlichen Aufgaben. Für Haakon und Ingrid Alexandra ist dieser Ausflug eine Premiere. Seit sie Ende August ihre neuen Rollen als König und Kronprinzessin angetreten haben, sind sie zum ersten Mal gemeinsam im Ausland unterwegs. Weitere Einzelheiten zu dem privaten Aufenthalt hält das Königshaus konsequent unter Verschluss.

Im Normalfall übernimmt Ingrid Alexandra die Regentschaft, wenn Haakon erkrankt ist oder sich auf Reisen außerhalb Norwegens befindet. Weil die Kronprinzessin ihn diesmal auf der Reise begleitet, steht sie für diese Aufgabe allerdings ebenfalls nicht zur Verfügung. Dass in einem solchen Fall die Regierung einspringt, ist für das skandinavische Land kein Novum. Medienberichten zufolge kam es bereits während der Regentschaft des 2026 verstorbenen König Harald (†89) zu vergleichbaren Situationen. Als Harald im Jahr 2024 krankgeschrieben war und sich der damalige Kronprinz Haakon zu einem Besuch in Litauen aufhielt, übernahm die Regierung deren Aufgaben. Ingrid Alexandra hatte erst vor Kurzem einen weiteren Schritt in ihrer neuen Rolle gemacht. Ende Oktober gab sie zum ersten Mal allein eine Audienz als Kronprinzessin. Im Schloss empfing sie dabei unter anderem Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Hilfs-, Jugend- und Studentenorganisationen. Bei der aktuellen Auslandsreise bleiben ihre sonst möglichen Vertretungsaufgaben nun jedoch in den Händen der Regierung.

Unabhängig von der aktuellen Reise hat das norwegische Parlament die Regeln für eine Stellvertretung des Königs kürzlich ausgeweitet. Künftig könnte demnach auch das erstgeborene Kind des Thronfolgers die Regentschaft übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass es volljährig ist und in der Thronfolge an nächster Stelle steht. Auf den jetzigen Auslandsaufenthalt von Haakon und Ingrid Alexandra hat die Neuerung jedoch keinen Einfluss. Die Kronprinzessin hat bislang keine Kinder, die als weitere Vertretung infrage kämen. Damit ist die Verfassungsänderung derzeit vor allem eine Vorsorgeregelung für eine spätere Generation des norwegischen Königshauses. Solange sich an der familiären Situation nichts ändert, bleibt die Zuständigkeit klar geregelt: Sind sowohl Haakon als auch Ingrid Alexandra verhindert oder gleichzeitig außer Landes, fängt weiterhin die Regierung die staatlichen Aufgaben des Königs auf – so wie jetzt, während Vater und Tochter an einem unbekannten Ort im Ausland weilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo

Anzeige Anzeige