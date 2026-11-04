"Wetten, dass..?": Sänger setzt Kaulitz-Twins unter Druck

Bill (37) und Tom Kaulitz (37) steht eine besondere Premiere bevor: Am 5. Dezember moderieren die berühmten Brüder zum ersten Mal gemeinsam die ZDF-Kultshow Wetten, dass..?. Doch schon vor der Sendung macht ihnen hinter den Kulissen offenbar ein Sänger Druck. Davon erzählten die Zwillinge jetzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Der Künstler will wohl unbedingt als Musikact in der Liveshow auftreten. Bei seinen Bemühungen um einen Platz auf der Bühne lässt er einfach nicht locker. Seinen Namen verraten die Brüder allerdings nicht. Sie erzählen aber, wie unterschiedlich sie auf den hartnäckigen Bewerber reagieren. Bill erteilt ihm eine klare Abfuhr. Tom bringt es dagegen nicht übers Herz, dem Musiker die Wahrheit direkt ins Gesicht zu sagen. Stattdessen macht er dem Sänger weiter Hoffnung auf einen Platz im Lostopf. Aus dem Umgang mit dem Musiker wird so eine ziemlich kuriose Geschichte.

Bill macht im Podcast keinen Hehl daraus, dass er für den Sänger definitiv keine Chance in der Show sieht. "Junge, du wirst es nicht schaffen, zu 'Wetten, dass..?'", stellt der Musiker unmissverständlich klar. Bei seinem Bruder sieht das jedoch ganz anders aus. Tom tut sich schwer damit, dem besagten Künstler eine knallharte Absage zu erteilen: "Ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll", gibt er zu. Statt gleich mit offenen Karten zu spielen, versprach er, ihn noch einmal als möglichen Act vorzuschlagen und in die Auswahl zu geben. Ganz ehrlich war diese Zusage allerdings nicht, wie Tom selbst einräumt: "Ich habe ein bisschen geflunkert." Um wen es sich bei dem eifrigen Musiker handelt, behalten die Zwillinge für sich.

Die einmalige Comeback-Ausgabe von "Wetten, dass..?" läuft am 5. Dezember ab 20:15 Uhr live aus Halle im ZDF. Bereits jetzt ist das Interesse an der kommenden Show riesig: Beim Sender gingen mehr als 250.000 Ticketanfragen ein. Das ist ein neuer Rekord. Bei früheren Ausgaben lag die Zahl der Anfragen meist im mittleren fünfstelligen Bereich. Gleichzeitig wird wild über die neue Besetzung diskutiert. Auch Show-Erfinder Frank Elstner (84), der selbst 39 Ausgaben des Formats moderierte, äußerte sich gegenüber t-online dazu. Er mahnte, erst einmal die Sendung abzuwarten. Danach könne man besser beurteilen, ob Bill und Tom als Moderatoren tatsächlich funktionieren. Für die Kaulitz-Brüder wird der Abend in Halle die erste gemeinsame Moderation des beliebten Showklassikers sein.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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