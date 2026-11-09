Esther Sedlaczek scherzt über Baby Nummer vier

Beim 44. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt sorgte Esther Sedlaczek (40) für eine überraschende Wendung. Die ARD-Moderatorin wurde am Samstag als "Sportmedienfrau des Jahres" ausgezeichnet und nutzte ihre Dankesrede auch für persönliche Worte. Ihr Ehemann verfolgte den Auftritt im Publikum. Als Esther über ihr Familienleben sprach, überraschte sie plötzlich mit einer kleinen Baby-Anspielung. Wie BILD berichtet, sagte Esther vor den versammelten Gästen: "Vielleicht ist ja auch noch ein viertes drin." Der Blick ihres Liebsten verriet offenbar, dass er mit dieser Ankündigung nicht gerechnet hatte. Die Moderatorin bemerkte seine Reaktion sofort und kommentierte sie direkt: "Jetzt guckt er erschrocken. Nein." Damit machte sie umgehend deutlich, dass ihre Worte nicht ernst gemeint waren, und sorgte im Saal für Erheiterung.

Um jedes Missverständnis auszuräumen, stellte Esther nach ihrem Auftritt im Gespräch mit BILD noch einmal unmissverständlich klar, wie es um die Familienplanung steht. "Ich wollte nicht irritieren. Das war ein Spaß. Wir haben keinen weiteren Nachwuchs geplant und die Familienplanung ist abgeschlossen", betonte die Sportjournalistin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Esther bereits drei Kinder – eine Tochter und zwei Söhne. Bei der Veranstaltung verriet die Moderatorin auch ein wenig darüber, welche Interessen und Hobbys ihren Nachwuchs beschäftigen. "Mein mittlerer Sohn fängt jetzt mit dem Fußballspielen an. Unsere Große ist eher so die Kreative und der Kleine weiß noch nicht, was er tut, aber wir werden ihn auch für den Sport begeistern", erzählte sie. Die Leidenschaft für den Sport scheint in der Familie also zumindest teilweise schon angekommen zu sein – zumindest beim mittleren Sprössling, wie BILD berichtet.

Esther und ihr Mann, ein Unternehmer aus München, sind seit 2016 ein Paar. Im April 2019 schlossen sie den Bund fürs Leben – kurz vor der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Ende 2021 kam ihr erster Sohn zur Welt, im Juli 2025 wurde die Familie durch einen weiteren Jungen komplett. Die fünfköpfige Familie lebt in München. Für ihre Arbeit bei der ARD ist die Moderatorin allerdings regelmäßig auch in Köln unterwegs. Ihr Privatleben schützt Esther dabei konsequent: Den Namen ihres Mannes hat sie bislang nicht öffentlich gemacht, und auch ihre Kinder zeigt sie in den sozialen Medien nie mit erkennbaren Gesichtern. Auf der Bühne fand sie für ihren Partner dennoch rührende Worte. "Es hat mir so viel inneren Frieden gegeben, eine Familie zu haben, zu gründen mit einem unfassbar tollen Partner, der Liebe meines Lebens", schwärmte sie laut BILD.

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Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

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Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek mit ihrem Kind

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