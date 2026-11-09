Vanessa Stehler verteidigt Entscheidung, ihre Kids zu zeigen

Vanessa Stehler zeigt ihre beiden Kinder regelmäßig im Netz – und das ganz bewusst! In einer Fragerunde auf Instagram erklärte das Model jetzt, warum sie und ihr Ehemann Philipp Stehler (38) sich dafür entschieden haben, ihren Nachwuchs am öffentlichen Familienalltag teilhaben zu lassen. Bevor die beiden diese Entscheidung trafen, hätten sie sich intensiv mit den möglichen Gefahren des Internets auseinandergesetzt. Entscheidend sei für Vanessa vor allem, welche Einblicke sie tatsächlich mit ihren Followern teilt. Gemeinsame Ausflüge, gewöhnliche Familienmomente oder Erlebnisse auf dem Reiterhof seien für sie völlig in Ordnung. Bei intimen, peinlichen oder bloßstellenden Aufnahmen ziehe die Influencerin hingegen eine klare Grenze. Schließlich wolle sie nichts veröffentlichen, wofür sich ihre Kinder später schämen oder sogar gehänselt werden könnten. Sollten die beiden irgendwann selbst entscheiden, nicht mehr im Internet gezeigt werden zu wollen, werde Vanessa diesen Wunsch selbstverständlich respektieren.

Die grundsätzliche Kritik an Kinderfotos im Netz kann Vanessa nicht nachvollziehen. Schließlich seien Kinder seit Jahrzehnten in Filmen, Serien und Werbespots zu sehen, während Eltern für ähnliche Einblicke auf Social Media häufig verurteilt würden. Zudem könnte ihre Reichweite dem Nachwuchs später berufliche Chancen eröffnen, sollte er selbst einmal in der Öffentlichkeit arbeiten wollen. Vor allem wünscht sich Vanessa mehr Toleranz gegenüber unterschiedlichen Erziehungsentscheidungen. "Man muss nicht jede Entscheidung anderer Eltern gut finden. Man darf anderer Meinung sein, Dinge kritisch hinterfragen und darüber diskutieren. Aber man muss nicht ständig andere Familien verurteilen, nur weil sie einen anderen Weg gehen als man selbst", erklärte sie. Eltern, die ihre Kinder nicht online zeigen, respektiere sie ebenso und erwarte diese Haltung auch umgekehrt. Wer damit nicht einverstanden sei, müsse ihr nicht folgen.

Vanessa und Philipp haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Tommi und Tochter Lilli Anneliese. Schon kurz nach der Geburt ihres jüngsten Nachwuchses gewährte die Influencerin ihren Followern persönliche Einblicke in den neuen Familienalltag. Dabei sprach sie unter anderem offen über das Tandemstillen. Denn neben ihrer neugeborenen Tochter stillte Vanessa auch ihren damals dreijährigen Sohn, der seit der Ankunft seiner kleinen Schwester wieder häufiger an die Brust wollte. Mit solchen Einblicken macht das Model immer wieder deutlich, wie wichtig das Familienleben für ihren Social-Media-Auftritt ist. Gleichzeitig betont sie, dass die Bedürfnisse und der Schutz ihrer Kinder für sie stets an erster Stelle stehen.

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AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehlers Frau Vanessa mit ihren beiden Kindern, Juni 2026

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