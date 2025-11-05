Roland Kaiser sagt TV Adieu: Kaisermania nur noch live

Für tausende Schlager-Fans ist die Kaisermania in Dresden ein jährliches Highlight. Doch eine Nachricht sorgt nun für Enttäuschung: Die Show von Roland Kaiser (73) wird nicht mehr live im MDR übertragen. "Ab 2026 wird es keine TV-Liveübertragung der Kaisermania mehr geben", erklärte der Veranstalter auf der offiziellen Homepage der Kaisermania. Hintergrund ist die massive Kritik an der TV-Tonqualität, die in diesem Jahr für Frust sorgte, wie Bunte berichtete. Blecherne Klänge, unharmonische Instrumente und ein unausgewogener Sound ließen den musikalischen Genuss vor den Bildschirmen auf der Strecke bleiben. Der erfolgreiche Schlagersänger und sein Veranstalter haben daraufhin beschlossen, den Fans künftige Enttäuschungen dieser Art zu ersparen.

Diese Entscheidung dürfte den Run auf die begehrten Tickets weiter anheizen. Der Vorverkauf für die vier geplanten Konzerte 2026 startet am 11. November 2025 um 15 Uhr – mit einer Begrenzung auf vier Tickets pro Käufer und Termin. Gerüchte, dass die Kaisermania 2026 komplett abgesagt werden könnte, widerlegte Roland vor Kurzem beim "Schlagerbooom", der großen Schlager-TV-Live-Show in der Dortmunder Westfalenhalle. "Das stimmt nicht", versicherte der Schlagerstar, der sich im Alltag stets notwendige Auszeiten schafft, im Gespräch mit Moderator und Das Traumschiff-Star Florian Silbereisen (44) und ergänzte: "Wir machen Kaisermania 2026 ganz normal wieder. Vier Konzerte. Ganz klar."

Roland Kaiser, der vor allem mit dem Hit "Santa Maria" im Jahr 1980 einem breiten Publikum bekannt wurde, ist für seine Nähe zu den Fans bekannt. Die Kaisermania hat sich seit ihrer ersten Austragung im Jahr 2004 zu einem der größten Schlager-Events Deutschlands entwickelt. Für den Sänger, über den es mittlerweile auch einen beliebten Konzertfilm gibt, selbst ist die Konzertreihe am Elbufer nicht nur ein beruflicher Höhepunkt, sondern auch ein Herzensprojekt. "Diese Kulisse und die fantastische Atmosphäre sind einmalig", schwärmte er stets in Interviews. Mit der Entscheidung, auf TV-Übertragungen zu verzichten, zeigt Roland einmal mehr, dass ihm die Zufriedenheit seines Publikums über alles geht.

Imago Roland Kaiser, Sänger

Getty Images, ZDF/ Dirk Bartling Roland Kaiser und Florian Silbereisen

Imago Schlagerstar Roland Kaiser im Juli 2025 in Erfurt