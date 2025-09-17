Quotenkampf: So will "TV total" Stefan Raabs Show kontern

Das Duell der Giganten steht bevor: ProSieben wagt sich im Oktober mit gleich zwei Live-Ausgaben von TV total in den direkten Wettbewerb mit der "Stefan Raab Show" auf RTL. Die Spezialausgaben tragen den Titel "TV total Interaktiv" und werden am 8. und 15. Oktober jeweils mittwochs ausgestrahlt – genau parallel zu Stefan Raabs (58) neuem Format. Bereits jetzt können Fans Tickets für die Shows über MyShow.de erwerben. Ob Sebastian Pufpaff (49), der aktuelle Moderator von "TV total", gegen seinen legendären Vorgänger bestehen kann, wird gespannt erwartet.

Doch was erwartet die Zuschauer bei "TV total Interaktiv"? Laut DWDL soll der direkte Kontakt zwischen Moderator, Gästen und dem Publikum im Fokus stehen. Von Social-Media-Interaktionen über Telefonanrufe bis hin zu ungewöhnlichen Studioaktionen soll alles möglich sein. Zudem sind prominente Gäste eingeplant, die bereit sind, aktiv an der Sendung mitzuwirken und sich dabei auf spontane Herausforderungen einlassen. Offenbar setzt ProSieben alles daran, die Quoten für "TV total" stabil zu halten und sich mit allen Mitteln gegen Stefans neues Showkonzept zu behaupten. Ob dieser Plan aufgeht, entscheiden letztendlich die Zuschauer.

Die Zuschauer konnten bereits erste Einblicke in Stefans neues Format erhaschen – doch Begeisterungsstürme blieben aus. Die 15-minütige Premiere der "Stefan Raab Show" am Montagabend fiel bei vielen enttäuschten Fans durch. Auf X sammelten sich schon während der Ausstrahlung Kommentare wie "Was zur Hölle war das?" oder "15 Minuten sind definitiv zu lang". Selbst ein musikalisches Duett mit Bully Herbig (57) schaffte es nicht, die Kritik zu mildern. Viele fanden die Studiogags und die Basketballwürfe eher uninspiriert. Unter dem Hashtag "diestefanraabshow" häuften sich Stimmen wie "kaum aushaltbar" oder "grottenschlecht".

Anzeige Anzeige

Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up Club" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Imago Michael Bully Herbig und Stefan Raab, August 2025

Anzeige