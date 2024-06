Hartmut Englers Arthrose bereitet Musikexperten große Sorgen

Seit fast 20 Jahren bringt Hartmut Engler (62) mit Songs wie "Abenteuerland" die Party auf die Bühne. Doch wird der PUR-Sänger auch in Zukunft so lebhaft performen können? Vor wenigen Tagen machte der Musiker gegenüber Bild eine schmerzhafte Diagnose publik: Er leidet unter Arthrose in beiden Knien. Eine Krankheit, die man nicht unterschätzen sollte, weiß der Musikexperte Thomas Stein (75) aus erster Hand. Im Gespräch mit RTL erklärt der Musikproduzent: "Arthrose ist ein unangenehmer Vorgang, ich habe es selbst in den Händen. Das ist sehr unangenehm und schmerzhaft! Da gibt es nichts zu beschönigen."

Doch was bedeutet das für Hartmuts Musikkarriere? Im Gespräch mit dem Sender gibt Thomas seine Einschätzung ab. "Er wird nicht zwingend gehbehindert sein. Aber die Frage ist, ob es ihm Spaß macht, den Fans Spaß zu bereiten, wenn er Schmerzen dabei hat", spekuliert der 75-Jährige. Auch was die Konzerte des Pop-Musikers angeht, sieht Thomas offenbar schwarz: "Die Fans, die zu seinen Konzerten kommen, werden sagen: 'Oh, wie schade, dass er Arthrose hat. Der Arme'. Aber beim zweiten Mal sagen sie: 'Oh, der kann es nicht mehr! Da komme ich nicht mehr hin.'"

Im vergangenen April ging Hartmut mit seiner Band auf Tournee und gab insgesamt zwölf Konzerte – und das alles mit unsäglichen Schmerzen! Denn die Diagnose hat der "Hör Gut Zu"-Interpret schon seit über einem Jahr. "Auf der Bühne tat mir nichts weh, weil mich der Applaus und das Adrenalin euphorisierten. Nach den Konzerten habe ich dann oft geheult vor Freude und Schmerz", erinnerte sich der 62-Jährige im Interview mit Bild. Nur mithilfe von Bandagen, Tapes und Orthesen habe der Musiker die Shows durchstehen können. Nach der Tour konnte nur noch eine OP seine Schmerzen verringern.

Getty Images Hartmut Engler singt bei einem Auftritt

Getty Images Hartmut Engler

