PUR-Sänger Hartmut Engler träumt davon, Großvater zu werden

Hartmut Engler (64) macht kein Geheimnis daraus, wovon er gerade träumt: Der PUR-Frontmann schwärmt beim Stopp des Musicals "Abenteuerland" im Deutschen Theater in München davon, eines Tages Opa zu werden. In München saß Hartmut mit den Bandkollegen Rudi Buttas und Joe Crawford in der ersten Reihe und genoss die Show, die auf 30 PUR-Hits baut und bereits in Düsseldorf Hunderttausende begeisterte. "Das Feeling, Opa zu erleben, das wird sicher aufregend", sagt der Sänger laut Bunte und verweist darauf, dass seine beiden Kinder sich mit Nachwuchs noch Zeit lassen. Zeitgleich kündigt er an, dass im Herbst ein neues PUR-Album erscheinen soll und ab Dezember 2026 eine neue Tour startet – ein Versprechen an die Fans, die ihn an diesem Abend euphorisch feiern.

Das Musical selbst ist keine chronologische Bandgeschichte, sondern ein emotionales Dreigenerationenstück rund um die fiktive Familie Schirmer: vom Teenager, der sich in der Liebe findet und mit Mobbing kämpft, über ein Paar in der Midlife-Crisis bis hin zu einem liebenswerten Seniorenduo, das sich online kennenlernt. Für Hartmut ist das Werk ein "Ritterschlag" für die Band – er habe nur als Berater Impulse gegeben, die Umsetzung mit Chor und Choreografie rühre ihn jedes Mal von Neuem. Die Show, benannt nach dem Kultalbum "Abenteuerland", tourt nach München weiter durch Deutschland und die Schweiz, mit Stationen unter anderem in Mannheim, Bremen, Berlin, Stuttgart, Basel, Dortmund, Oberhausen und Hannover. In München applaudierte auch Freund Peter Maffay (76) begeistert, während Hartmut betont, seine Texte seien zeitlos und oft von Fan-Schicksalen inspiriert, wie bei "Alleine vor dem Spiegel".

Privat zeigt sich der Musiker geerdet. Hartmut, der in Bietigheim-Bissingen aufwuchs und zeitweise auch auf Mallorca lebt, blickt auf Höhen und Tiefen: zwei Scheidungen, Stimmprobleme, Arthrose, Depressionen, Alkohol – Themen, die seiner Lyrik Tiefe gegeben haben. Nach einer Auszeit vor einigen Jahren fühlt er sich heute stabil und lebt seit 2010 mit seiner Freundin Katrin zusammen. Er begann einst als Roadie bei Udo Jürgens (†80), brach sein Lehramtsstudium zugunsten eines Plattenvertrags ab und schreibt seine Texte bis heute im "Hirnhäusle" im Garten. Wenn Hartmut von seinem Opa-Wunsch spricht, klingt das nach familiärer Vorfreude statt Bühnen-Pathos – und nach jemandem, der gelernt hat, auf die eigene Gesundheit zu achten, um die großen und kleinen Momente im Leben auszukosten.

Getty Images Hartmut Engler bei einem Auftritt

Getty Images Hartmut Engler im Juni 2019

Christian Behring / Future Image / ActionPress Hartmut Engler, 2022