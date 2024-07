Wegen Hartmut Englers Gesundheit: Band PUR sagt Konzert ab!

Dieses Open Air fällt ins Wasser! Die Band PUR hätte heute eigentlich im Stadtpark in Hamburg gespielt und zahlreichen Fans einen unvergesslichen Abend bereitet. Aus Krankheitsgründen musste dieses Konzert jetzt allerdings abgesagt werden, wie der offizielle Instagram-Account der Band mitteilt. "Leider müssen wir das heutige Konzert in Hamburg schweren Herzens absagen! [...] Leider schlägt der Infekt Hartmut (62) nun so massiv auf Stimme und Kreislauf, dass der Arzt ihm die körperliche Anstrengung einer über zweistündigen Liveshow verbietet", lassen die Musiker ihre Fans auf der Social-Media-Plattform wissen.

Trotz des grippalen Infekts versuchten Hartmut und seine Bandmitglieder durchzuziehen, weshalb sie auch die vorherige Show nicht absagten. Jetzt steht allerdings die Gesundheit an erster Stelle! Ihre Fans haben dafür Verständnis und lassen den Musikern fleißig Genesungswünsche zukommen. "Respekt, dass ihr gestern noch so ein großartiges Konzert im Stadtpark abgeliefert habt. Von Herzen danke dafür. Man hat Hartmut aber auch angemerkt, dass er schon leicht angeschlagen war. Alles Liebe und gute Besserung für euch alle" und "Von Herzen gute Besserung und danke, dass du auf dich/dass ihr auf euch aufpasst… Auch das gehört dazu, ein herausragendes Vorbild zu sein", lauten nur zwei von vielen weiteren, verständnisvollen Kommentaren.

Es ist in der vergangenen Zeit nicht das erste Mal, dass Hartmut wegen seiner Gesundheit Aufmerksamkeit erregt. Erst vor wenigen Wochen offenbarte der Sänger gegenüber Bild, dass er an einer schmerzhaften Krankheit leide: "Ich habe die Diagnose schon länger und gerade ein gesundheitliches Horrorjahr hinter mir. Verbunden mit starken Schmerzen, einer Knie-OP mit Klinikaufenthalt und vielen Einschränkungen. Das Laufen wurde für mich zeitweise zur Qual, besonders das Treppensteigen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Pur bei der Bambi-Verleihung 2008

Anzeige Anzeige

imagebroker.com /ActionPress Hartmut Engler, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de