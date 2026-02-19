Großer Beatles-Vierteiler: Diese Stars sind ebenfalls dabei

Aktuell werden immer mehr Details zum geplanten Mehrteiler über die Beatles öffentlich. Regisseur Sam Mendes (60) will die Geschichte der Kultband 2028 in vier Filmen auf die große Leinwand bringen. Jeder Film widmet sich dabei einem Bandmitglied. Die Besetzung wurde bereits veröffentlicht: Paul Mescal (30) spielt Paul McCartney (83), Barry Keoghan (33) ist Ringo Starr (85), Harris Dickinson (29) mimt John Lennon (†40) und Joseph Quinn (32) übernimmt die Rolle des George Harrison (†58). Nun ist darüber hinaus bekannt geworden, welche Schauspieler laut Deadline wichtige Figuren aus dem Umfeld der Fab Four verkörpern werden.

Eine maßgebliche Rolle werden die Frauen spielen, die die Musiker liebten. Auf der Liste steht Saoirse Ronan (31), die die Fotografin Linda Eastman darstellen soll – Pauls erste Ehefrau. Mia McKenna-Bruce ergänzt den Cast als Maureen Cox, Ringos erste Frau. Anna Sawai, bekannt aus "Shōgun", wird die Künstlerin Yoko Ono (93) spielen, Aimee Lou Wood (32) aus The White Lotus das Model Pattie Boyd, das später George heiratete. Lucy Boynton (32) schlüpft in die Rolle von Jane Asher, der britischen Schauspielerin und ehemaligen Verlobten von Paul, während Morfydd Clark Cynthia Lennon verkörpern wird, Johns erste Ehefrau und Mutter von Julian Lennon. Jane begleitete die Beatles 1968 nach Rishikesh zu den Meditationssitzungen von Maharishi Mahesh Yogi und diente als Inspiration für Songs wie "And I Love Her" und "For No One". Cynthias Ehe mit John zerbrach zunächst durch dessen LSD-Konsum und später durch seine Affäre mit Yoko, deren Liebesbriefe sie entdeckte.

Selbstverständlich finden nicht nur die weiblichen Wegbegleiter der Beatles in dem Vierteiler Gehör. Harry Lawtey, bekannt aus der HBO-Serie "Industry", übernimmt die Rolle von Stuart Sutcliffe, dem ursprünglichen Bassisten und sogenannten "fünften Beatle", der die Band 1961 verließ, um sich der Malerei zu widmen. Farhan Akhtar wird den indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar spielen, der George maßgeblich beeinflusste. James Norton (40) wird die Filme als Brian Epstein, langjähriger Manager der Beatles, bereichern. Damit scheint der Cast der heiß erwarteten Tetralogie vorerst komplett zu sein.

ActionPress/ Backgrid Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan und Joseph Quinn, Schauspieler

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

Getty Images Schauspielerin Saoirse Ronan, Mai 2025

Getty Images James Norton im Februar 2025