Cast enthüllt: James Norton als Beatles-Manager Epstein

James Norton (40) wird in Sam Mendes' (60) ambitioniertem Beatles-Projekt die Rolle von Brian Epstein übernehmen. Brian Epstein, der legendäre Manager, der die Beatles maßgeblich zu einem globalen Phänomen machte, soll in jedem der vier geplanten Filme eine zentrale Rolle spielen. Sony Pictures und Sam Mendes haben das Casting bislang nicht offiziell bestätigt, doch laut exklusiven Informationen von Deadline wird der britische Schauspieler Teil des hochkarätigen Ensembles. Neben Norton wurden Paul Mescal (29), Barry Keoghan (32), Joseph Quinn (31) und Harris Dickinson (29) als die Beatles-Mitglieder besetzt. Der Kinostart der Filme ist für April 2028 geplant.

Die außergewöhnliche Filmreihe wird jeweils ein Bandmitglied in den Mittelpunkt stellen und die Geschichte der Beatles auf besondere Weise beleuchten. Sam Mendes und sein Team arbeiten eng mit Sony Pictures Entertainment zusammen und zum ersten Mal sind sowohl die Lebensgeschichten als auch die ikonische Musik der Beatles offiziell für einen Spielfilm lizenziert. Mit Drehbuchautoren wie Jez Butterworth und Jack Thorne sowie Mendes selbst als Produzent und Regisseur verspricht diese Zusammenarbeit, wahrhaft filmische Meilensteine zu schaffen. James Norton, der zuletzt in der Netflix-Serie "House of Guinness" und dem Biopic "Bob Marley: One Love" zu sehen war, dürfte mit seiner Rolle als Epstein einmal mehr seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen.

Brian Epstein entdeckte die Beatles 1961 bei einem Mittagskonzert im Liverpooler Cavern Club. Ohne jede Erfahrung als Musikmanager nahm er die Band unter Vertrag und verhalf ihr zu einem Plattendeal bei EMIs Parlophone-Label. Für die vier Musiker wurde Epstein schnell zu einem engen Vertrauten, dessen Einfluss die frühe Phase der Gruppe entscheidend prägte. Das außergewöhnliche Filmprojekt und die hochkarätige Besetzung sorgen schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff – und steigern die Vorfreude der Fans auf das, was kommt.

Getty Images James Norton im Februar 2025

Getty Images Sam Mendes im Oktober 2015

Getty Images Die Beatles am Londoner Flughafen im Februar 1964

