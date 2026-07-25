James Norton erinnert sich an medizinischen Notfall bei Rede

James Norton (41) erlebte bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards einen echten Schreckmoment – mitten in einer Rede von Nicole Kidman (59). Wie der Schauspieler jetzt im Podcast "Table Manners" erzählt, hatte er sich vor dem Dinner Insulin gespritzt, weil er sicher war, dass zur Vorspeise Brot serviert würde. Stattdessen kam jedoch nur ein kleines Stück geräucherte Forelle auf den Teller des House of the Dragon-Stars. Während Nicole auf der Bühne geehrt wurde und sprach, merkte James plötzlich, dass etwas mit seinem Blutzucker gar nicht stimmte – und dass es für ihn in dem vollbesetzten Saal gefährlich werden könnte.

Im Gespräch berichtet James, dass ihm nach der falschen Einschätzung des Menüs nur wenige Minuten blieben, bis er ohnmächtig geworden wäre. Er habe an der Ehrentafel gesessen, direkt im Fokus, und sich deshalb nicht einfach erheben wollen: "Ich konnte die Reden nicht unterbrechen, weil ich am High Table saß", schildert er. Dann sei es schnell bergab gegangen – er habe angefangen zu schwitzen, sich "wackelig" gefühlt und gewusst, dass er dringend Kohlenhydrate braucht. Schließlich informierte er das Personal, sagte, dass er Diabetiker sei und sofort etwas essen müsse. Zuerst bekam er einen Schokoriegel und Saft, doch hinter den Kulissen sei laut James regelrechtes Chaos ausgebrochen: Man habe gerufen, "James Norton steht kurz vor einer Unterzuckerung" – bis plötzlich mitten in Nicoles Ansprache ein Teller mit dampfenden Kartoffeln an den Tisch gebracht wurde.

Der Schauspieler lebt seit seinem 22. Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes und ist den Alltag mit der Erkrankung gewohnt. Im Podcast erzählt der Brite, dass ihn die medizinischen Fortschritte der vergangenen Jahre beeindrucken. "Es gibt unglaubliche Fortschritte und ich glaube, wir kommen näher", sagt der Schauspieler und erklärt, er hoffe, dass Menschen mit Diabetes in zehn bis fünfzehn Jahren kein Insulin mehr spritzen müssen. Innerhalb der Community sei spürbar, dass viele die Entwicklung inzwischen optimistischer sehen. Nicole, die bei den Awards ebenfalls geehrt wurde und zu diesem Zeitpunkt ihre Rede hielt, gilt seit Jahren als feste Größe in Hollywood.

Anzeige Anzeige

Getty Images James Norton im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images James Norton, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images James Norton, Schauspieler