Doch nicht getrennt? Tyga und Madelaine Petsch genießen Date

Ein rares Pärchen-Update aus West Hollywood: Madelaine Petsch (31) und Tyga (36) ließen am Freitagabend im The Bird Streets Club die Gerüchteküche verstummen. Nach einem gemeinsamen Abend in dem Szenelokal verließen beide nacheinander den Eingang und steuerten auf dasselbe Auto zu. Wie auf Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, zu sehen ist, nahm der Rapper am Steuer Platz und die Riverdale-Berühmtheit rutschte auf den Beifahrersitz.

Das Timing sorgt für Gesprächsstoff, denn zuletzt war das Duo eine Weile nicht zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Die US-amerikanischen Bekanntheiten hatten ihre Beziehung im vergangenen April auf Instagram bestätigt, nachdem monatelang über eine mögliche Romanze gemunkelt worden war. In der zweiten Jahreshälfte folgten Spekulationen über eine Trennung, weil gemeinsame Auftritte ausblieben.

Abseits des Blitzlichtgewitters pflegt Madelaine seit Längerem einen zurückhaltenden Umgang mit ihrem Privatleben. Die Schauspielerin erklärte jüngst, sie wolle Berufliches und Privates stärker trennen und nicht alles öffentlich begleiten lassen. Statt Beziehungspostings setzt sie lieber auf ausgewählte Einblicke und konzentriert sich auf ihre Projekte. Tyga bleibt derweil seiner Rolle als Musiker treu, hält sein Umfeld eng und präsentiert sich in der Öffentlichkeit meist kontrolliert.

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

Imago Tyga bei einem Konzert in Moskau

Getty Images Madelaine Petsch in Los Angeles