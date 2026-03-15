Für seine Rolle: Nicolas Cage zog sich ohne Betäubung Zähne

Nicolas Cage (62) ist bekannt dafür, für seine Rollen bis an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Jetzt verriet der Schauspieler im Gespräch mit Vanity Fair, dass er sich für den Antikriegsfilm "Birdy" aus dem Jahr 1984 sogar ohne Betäubung Zähne zog. Im Interview sieht sich Nicolas Auszüge aus seinen früheren Filmen an und reflektiert dabei über die damaligen Dreharbeiten. Als ein Clip aus der romantischen Komödie "Mondsüchtig" von 1987, in der er an der Seite von Cher (79) zu sehen ist, gezeigt wird, erklärt der Schauspieler die Hintergründe seiner sichtbaren Zahnlücke: "Ich habe einen Film gemacht namens 'Birdy' und ich entschied mich, meine Milchzähne für diese Figur, Al Columbato, zu ziehen und dann sind sie nicht so schnell nachgewachsen, sodass ihr bei 'Mondsüchtig' noch die Zahnlücke seht."

Doch damit nicht genug: Um sich in die Rolle des kriegsversehrten Soldaten Al Columbato vollständig hineinzuversetzen, trug Nicolas zudem fünf ganze Wochen lang Bandagen um seinen Kopf, die er nicht einmal nachts ablegte. Der Darsteller wollte sich so einen möglichst genauen Eindruck davon verschaffen, wie Kriegsveteranen mit ablehnenden Blicken bedacht und von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. "Birdy" erzählt die Geschichte von zwei Soldaten, die nach ihrem Einsatz in Vietnam in ihre Heimat zurückkehren und mit den Folgen des Krieges zu kämpfen haben. Während die Figur Birdy, gespielt von Matthew Modine (66), mit mentalen Problemen zurechtkommen muss, ist Nicolas' Charakter von körperlichen Verletzungen gezeichnet.

Nicolas lässt es sich bis heute nicht nehmen, sich intensiv in seine Figuren hineinzudenken. Erst kürzlich schlüpfte er im Horror-Streifen "Longlegs" in die Rolle eines durchgeknallten Täters, der für eine okkulte Mordserie verantwortlich ist. Auf der Premiere des Films schockte er im Interview mit Extra mit seiner Inspiration für die Rolle des perfiden Mörders: Er verriet, dass er sich an seiner verstorbenen Mutter Joy Vogelsang orientiert habe. So extrem Nicolas' Methoden auch sein mögen – gerade diese kompromisslose Hingabe an seine Rollen begeistert viele seiner Fans.

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Getty Images Nicolas Cage im Dezember 2023

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Imago Filmszene aus "Birdy" (1984) mit Nicolas Cage

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Imago Nicolas Cage in "Longlegs", 2024